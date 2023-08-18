То дождь, то солнце: чего ждать от погоды в Новосибирске во второй половине августа

Во вторник, 22 августа, в город снова вернутся дожди, а потом на четыре дня — вплоть до пятницы 26 августа — установится солнечная погода. Максимально воздух прогреется до +26.



При этом у «Яндекс.Погоды» другой прогноз. Согласно ему, 22 августа пройдет без осадков. По информации этого сервиса, утром будет пасмурно, а затем — до ночи — облачно с прояснениями.