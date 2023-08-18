То дождь, то солнце: чего ждать от погоды в Новосибирске во второй половине августа

Уже началась вторая половина августа. Судя по последним прогнозам, к концу рабочей недели в Новосибирске станет чуть менее дождливо. НГС также разобрался, какой будет погода до конца этого месяца.
Сайт Gismeteo подготовил прогноз до 31 августа. По его данным, на выходных, 19–20 августа, в Новосибирске по-прежнему будет дождливо, максимальная температура при этом достигнет +21 градуса. Понедельник, 21 августа, наоборот, пройдет без осадков, и новосибирцев ожидают
Во вторник, 22 августа, в город снова вернутся дожди, а потом на четыре дня — вплоть до пятницы 26 августа — установится солнечная погода. Максимально воздух прогреется до +26.
При этом у «Яндекс.Погоды» другой прогноз. Согласно ему, 22 августа пройдет без осадков. По информации этого сервиса, утром будет пасмурно, а затем — до ночи — облачно с прояснениями.
31 августа, по данным обоих сервисов, будет солнечным. В этот день столбик термометра может показать до +20 градусов.
Ранее НГС изучил популярные сервисы, чтобы узнать, какой погоды новосибирцам ждать в августе. Тогда сообщалось о похолодании до +7 градусов.