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То дождь, то солнце: чего ждать от погоды в Новосибирске во второй половине августа

По данным сервисов, погода останется переменчивой до сентября

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Стало известно, какая погода будет в Новосибирске во второй половине августа

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Уже началась вторая половина августа. Судя по последним прогнозам, к концу рабочей недели в Новосибирске станет чуть менее дождливо. НГС также разобрался, какой будет погода до конца этого месяца.

Сайт Gismeteo подготовил прогноз до 31 августа. По его данным, на выходных, 19–20 августа, в Новосибирске по-прежнему будет дождливо, максимальная температура при этом достигнет +21 градуса. Понедельник, 21 августа, наоборот, пройдет без осадков, и новосибирцев ожидают +13… +18 градусов.

По информации Gismeteo, в Новосибирске до конца августа сохранится переменчивая погода. Ожидаются и солнечные, и дождливые дни

По информации Gismeteo, в Новосибирске до конца августа сохранится переменчивая погода. Ожидаются и солнечные, и дождливые дни

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Во вторник, 22 августа, в город снова вернутся дожди, а потом на четыре дня — вплоть до пятницы 26 августа — установится солнечная погода. Максимально воздух прогреется до +26.

При этом у «Яндекс.Погоды» другой прогноз. Согласно ему, 22 августа пройдет без осадков. По информации этого сервиса, утром будет пасмурно, а затем — до ночи — облачно с прояснениями.

По данным «Яндекс.Погоды», 22 августа в Новосибирске пройдет без осадков

По данным «Яндекс.Погоды», 22 августа в Новосибирске пройдет без осадков

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31 августа, по данным обоих сервисов, будет солнечным. В этот день столбик термометра может показать до +20 градусов.

Ранее НГС изучил популярные сервисы, чтобы узнать, какой погоды новосибирцам ждать в августе. Тогда сообщалось о похолодании до +7 градусов.

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