«Осадков станет меньше»: в Новосибирск вернется лето — когда это произойдет

К концу рабочей недели в Новосибирске начнет теплеть и станет чуть менее дождливо, рассказали синоптики. При этом ночи в городе будут оставаться прохладными.
— Идет постепенное повышение дневных температур, осадков тоже станет меньше, — рассказали метеорологи. — Самые интенсивные осадки — сегодня, днем и в ночь на 17 августа. Потом если дожди и будут, то небольшие и местами. Жары, которая была раньше, пока в обозримом будущем не видно.
По данным Гидрометцентра, в четверг, 17 августа ветер будет дуть с северо-запада, со скоростью 4–9 м/с, ночью столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов, днем до +19...+21 одного градуса. Периодически будет накрапывать дождь.
В пятницу 18 августа без зонтика лучше не выходить: по-прежнему можно промокнуть. Ветер чуть утихнет, до 3–8 м/с, ночью будет даже чуть прохладнее: +11...+13 градусов, днем — также +19...+21 градус.
В субботу ночью синоптики осадков не ждут, днем местами небольшие дожди. Ветер сохранится северо-западный, ночью по-прежнему будет прохладно, +11...+13 градусов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.
— У нас в стратосфере высотный циклон, который установился над севером Красноярского края и постоянно забрасывает облачность, влияя на Томскую и Новосибирскую области, — рассказали в Гидрометцентре. — Все это влияние идет на восток: запад Новосибирской области сейчас уже практически без осадков. Начинается рост давления, устанавливается антициклональное поле. Начиная с 19 числа блок, который у нас стоял, начинает разрушаться. Хорошая погода идет с северо-запада.
Ранее НГС изучил популярные сервисы, чтобы узнать, какой погоды новосибирцам ждать в августе. Прогнозы оказались неутешительными.