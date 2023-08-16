«Осадков станет меньше»: в Новосибирск вернется лето — когда это произойдет

— Идет постепенное повышение дневных температур, осадков тоже станет меньше, — рассказали метеорологи. — Самые интенсивные осадки — сегодня, днем и в ночь на 17 августа. Потом если дожди и будут, то небольшие и местами. Жары, которая была раньше, пока в обозримом будущем не видно.