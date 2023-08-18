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Глыба льда сошла на Audi A4: хозяйка разбитой машины год судилась с бердскими коммунальщиками

Лариса Прокопьева получит почти 100 тысяч рублей

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Инцидент произошел в марте 2022 года

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Жительница Бердска Лариса Прокопьева взыскала с управляющей компании «ТемпСервис» почти 100 тысяч рублей за сход снега и льда на ее машину.

Как рассказали в пресс-службе Бердского районного суда, решение УК пыталась обжаловать в апелляции, но областной суд жалобы не удовлетворил.

Снег и лед упали на автомобиль «Ауди А4» 23 марта 2022 года. Инцидент произошел на улице Черемушной в Бердске. В результате машина получила механические повреждения. 17 июня 2022-го суд зарегистрировал иск женщины к УК.

Почти через год, 6 февраля 2023 года, Бердский городской суд частично удовлетворил требования. С ООО УК «ТемпСервис» в пользу истца взысканы ущерб за повреждение имущества в сумме 91 780,20 рубля, расходы по оценке ущерба — 3500 рублей, расходы по оплате госпошлины — 2953,40 рубля, а всего — 98 233,60 рубля. Апелляция прошла 8 июня 2023 года

В УК «ТемпСервис» корреспонденту НГС отказались комментировать инцидент. ООО УК «ТемпСервис» было зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году. Директор компании — Владимир Бабак. Учредителями являются три человека с одинаковой фамилией: Владимир Бабак, Татьяна Бабак, Екатерина Бабак, по данным сервиса «Контур.Фокус». На конец 2022 года выручка копании была 19,1 миллиона, а чистая прибыль — 396 тысяч рублей. По данным сайта компании, в управлении «ТемпСервис» находятся 30 домов.

В Новосибирске в четверг, 10 августа, штукатурка обвалилась с балкона жилого дома на улице Большевистской, 48. Строительный мусор засыпал пешеходную дорожку.

Управляющая компанияСудУщербБердск
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