freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 93.75
eur 102.18
СрочноНазвана версия причины покушения на бизнесмена
Все новости
Все новости

«Ему там не место»: мэр пообещал забрать землю у кафе, которое готовит шашлыки на Монументе Славы

Заведение располагается у входа на мемориал по улице Станиславского

73

Власти сейчас в стадии переговоров по ликвидации шашлычной возле Монумента

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 18 августа во время «Часа прессы» пообещал ликвидировать шашлычную у Монумента Славы.

У главы города поинтересовались, как обстоят дела с планами по закрытию заведения: новосибирцы недовольны тем, что по вечерам мемориал весь в дыму от шашлыков.

— У нас по планам убрать кафе. Подобным объектам не место возле территории. В соответствии с законодательством, необходимо компенсировать сумму владельцу, в чьей собственности находятся земля и здание. Мы сейчас в стадии переговоров с ним и готовим к изъятию земельный участок с тем, чтобы подобных объектов больше не было на территории, — объяснил Анатолий Локоть.

Сегодня мэр также рассказал о работах, которые ведут на здании долгостроя на улице Связистов.

Монумент СлавыЛенинский районНовосибирскШашлык
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter