«Ему там не место»: мэр пообещал забрать землю у кафе, которое готовит шашлыки на Монументе Славы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 18 августа во время «Часа прессы» пообещал ликвидировать шашлычную у Монумента Славы.
У главы города поинтересовались, как обстоят дела с планами по закрытию заведения: новосибирцы недовольны тем, что по вечерам мемориал весь в дыму от шашлыков.
— У нас по планам убрать кафе. Подобным объектам не место возле территории. В соответствии с законодательством, необходимо компенсировать сумму владельцу, в чьей собственности находятся земля и здание. Мы сейчас в стадии переговоров с ним и готовим к изъятию земельный участок с тем, чтобы подобных объектов больше не было на территории, — объяснил Анатолий Локоть.
Сегодня мэр также рассказал о работах, которые ведут на здании долгостроя на улице Связистов.