«Строительство будет завершено»: мэр Новосибирска — о долгострое на Связистов, который начали недавно ломать

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что долгострой на улице Связистов, 13/1, который недавно начали ломать, достроят.
12 августа читатель НГС показал фото, на которых видно: часть здания, которое стояло недостроенным почти 20 лет, начала ломать спецтехника. Мужчина предположил, что конструкцию сносят.
— Сноса никакого не будет. Назначение здесь — жилое строительство, оно будет завершено. Привлекли инвесторов новых организаций, они завершат строительство. Ну, может быть, что-то они готовят к строительству, несколько проект меняют, но в целом это будет завершенный объект, жилой комплекс, — сообщил Локоть во время пресс-конференции.
НГС связался со службой заказчика СЗ «Союз-Инвест», ответственного за долгострой на Связистов. Там сообщили следующее:
— Конструкция частично демонтируется. На месте долгостроя будет красивый дом.
Напомним, в начале 2000-х дом начинала возводить строительная компания ЗАО «Сумет. Сибирь. Плюс», но она обанкротилась, и более 300 дольщиков так и не дождались своих квартир. 8 августа на сайте правительства НСО появилась информация о разработке способа, которым планируют решить проблемы:
— Дольщикам будут предоставлены жилые помещения в рамках реализации масштабного проекта, — говорилось в сообщении.
Несколько лет назад мы писали о самых старых долгостроях Новосибирска. Кроме дома на улице Связистов, в топ попали многоэтажки на улицах Кропоткина, 104а, Зыряновской, 27 и другие объекты.