«Строительство будет завершено»: мэр Новосибирска — о долгострое на Связистов, который начали недавно ломать

— Сноса никакого не будет. Назначение здесь — жилое строительство, оно будет завершено. Привлекли инвесторов новых организаций, они завершат строительство. Ну, может быть, что-то они готовят к строительству, несколько проект меняют, но в целом это будет завершенный объект, жилой комплекс, — сообщил Локоть во время пресс-конференции.