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«Строительство будет завершено»: мэр Новосибирска — о долгострое на Связистов, который начали недавно ломать

Застройщик также обещает красивый дом на месте старого здания

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Долгострой расположен рядом с ЖК «Квартет», о котором идет речь на баннере. У них один застройщик

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что долгострой на улице Связистов, 13/1, который недавно начали ломать, достроят.

12 августа читатель НГС показал фото, на которых видно: часть здания, которое стояло недостроенным почти 20 лет, начала ломать спецтехника. Мужчина предположил, что конструкцию сносят.

— Сноса никакого не будет. Назначение здесь — жилое строительство, оно будет завершено. Привлекли инвесторов новых организаций, они завершат строительство. Ну, может быть, что-то они готовят к строительству, несколько проект меняют, но в целом это будет завершенный объект, жилой комплекс, — сообщил Локоть во время пресс-конференции.

НГС связался со службой заказчика СЗ «Союз-Инвест», ответственного за долгострой на Связистов. Там сообщили следующее:

— Конструкция частично демонтируется. На месте долгостроя будет красивый дом.

Напомним, в начале 2000-х дом начинала возводить строительная компания ЗАО «Сумет. Сибирь. Плюс», но она обанкротилась, и более 300 дольщиков так и не дождались своих квартир. 8 августа на сайте правительства НСО появилась информация о разработке способа, которым планируют решить проблемы:

— Дольщикам будут предоставлены жилые помещения в рамках реализации масштабного проекта, — говорилось в сообщении.

Несколько лет назад мы писали о самых старых долгостроях Новосибирска. Кроме дома на улице Связистов, в топ попали многоэтажки на улицах Кропоткина, 104а, Зыряновской, 27 и другие объекты.

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