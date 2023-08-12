Долгострой начали сносить на улице Связистов — его каркас простоял около 20 лет

Наша редакция направила запрос в Минстрой с просьбой рассказать, когда дольщики получат новое жилье, и что планируют построить на освобождаемой территории.



В июле НГС писал, что в Новосибирске почти на десять лет забросили военные недострои — один из них уже забрал детскую жизнь.

