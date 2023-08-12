Долгострой начали сносить на улице Связистов — его каркас простоял около 20 лет

Долгострой на улице Связистов, 13/1 начали сносить в Новосибирске. Об этом рассказал НГС читатель Владимир Плотников.
На фото, сделанных Владимиром, видно, что на территории, где находится долгострой, работает спецтехника. Когда именно начался снос, новосибирец не знает, но предполагает, что недавно, так как в пятницу 11 августа была сломана только часть сооружения.
— Я ехал мимо, смотрю — начали сносить. Вот, думаю, люди купили квартиры. На втором этаже, допустим. А сейчас смотрят, у них все сносят вообще, — рассказал читатель.
В 2020 году НГС писал о самых старых долгостроях Новосибирска. В нашем топе оказалось и сооружение на улице Связистов.
Дом начинала возводить строительная компания ЗАО «Сумет. Сибирь. Плюс» еще в 2006 году, но компания обанкротилась, и более 300 дольщиков не дождались своих квартир. 8 августа на сайте правительства НСО появилась информация о том, что разработан способ решения проблем дольщиков этого долгостроя.
— Дольщикам будут предоставлены жилые помещения в рамках реализации масштабного проекта — одного из наиболее эффективных механизмов решения проблем обманутых дольщиков, — сказано в сообщении регионального правительства.
Наша редакция направила запрос в Минстрой с просьбой рассказать, когда дольщики получат новое жилье, и что планируют построить на освобождаемой территории.
В июле НГС писал, что в Новосибирске почти на десять лет забросили военные недострои — один из них уже забрал детскую жизнь.