В Новосибирске выставили на торги землю 17-этажного долгостроя на перекрестке с Нарымской — сколько за нее хотят

В Новосибирске выставили на торги земельный участок, который находится на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской в Заельцовском районе города. Об этом сообщили на сайте Министерства строительства Новосибирской области.
В сообщении указано, что аукцион объявила ППК «Фонд развития территорий». На сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» уточняется, что стоимость переуступки прав на земельный участок составляет 404 миллиона рублей.
В документах указано, что речь идет об участке на улице Дуси Ковальчук, площадь которого составляет более 5 тысячи квадратных метров. На нем расположен объект незавершенного строительства — многоэтажный жилой дом. Степень технической готовности постройки составляет 48,95%, общая площадь здания достигает 14,7 тысячи квадратных метров. В жилом доме планировалось обустроить 225 квартир и 18 этажей. ППК «Фонд развития» территории арендовал участок, соответствующие ограничения на землю действуют с 2023 до 2026 года.
— Новый арендатор имеет право: использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на участке неотделимые улучшения; осуществлять другие права на использование участка, предусмотренные законодательством Российской Федерации, — указано в документах.
По данным «Контура.Фокуса», ООО «Интерпоток» образовано в Новосибирске, учредителями компании выступают Вячеслав Хомяков и Геннадий Волков. Последний также указан руководителем двух организаций — ООО «Вегита» и «Гевея», их основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «Интерпоток» было признано банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство. Организация выступала ответчиком в арбитражных делах на сумму около 165 миллиардов рублей.
Уточняется, что права аренды земли перешли ППК «Фонд развития территорий» на основании определения Арбитражного суда. Речь идет о передаче прав застройщика на участок с находящимися на нем объектами незавершенного строительства. Застройщиком выступала компания «Интерпоток» — несколько лет назад организацию признали банкротом.
На сайте Арбитражного суда Новосибирской области имеется определение о передаче ППК «Фонд развития территорий» прав компании «Интерпоток» на земельный участок с недостроенным жилым домом. Решение приняли в октябре 2022 года, в нем указано, что фонд также просил включить в реестр требований кредиторов компании собственные требования на сумму 635 миллионов рублей.
— Размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам — участникам строительства, требования которых по передаче жилого помещения, машино-места, нежилого помещения включены в реестр требований участников строительства, составляет
В связи с тем, что стоимость прав на землю и дом не превышает сумму денежных выплат участникам строительства, фонд получил право требования к компании в размере 635 миллионов рублей.
НГС направил запрос в ППК «Фонд развития территорий» с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, планируется ли возобновление строительства жилого дома на участке. Издание также попросило уточнить, продается ли недостроенный объект вместе с землей.
В июле в Новосибирске объявили второй конкурс на право застройки микрорайона Клюквенного в Калининском районе. Начальная минимальная плата за субаренду участков составляет 3,2 миллиарда рублей.