В Новосибирске выставили на торги землю 17-этажного долгостроя на перекрестке с Нарымской — сколько за нее хотят

— Новый арендатор имеет право: использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на участке неотделимые улучшения; осуществлять другие права на использование участка, предусмотренные законодательством Российской Федерации, — указано в документах.



По данным «Контура.Фокуса», ООО «Интерпоток» образовано в Новосибирске, учредителями компании выступают Вячеслав Хомяков и Геннадий Волков. Последний также указан руководителем двух организаций — ООО «Вегита» и «Гевея», их основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «Интерпоток» было признано банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство. Организация выступала ответчиком в арбитражных делах на сумму около 165 миллиардов рублей.

