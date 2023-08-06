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Посадят новые? Кто спилил десятки деревьев на Есенина и будут ли вместо них новые насаждения — ответ мэрии

Разрешение было получено от управления по благоустройству общественных пространств

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Вдоль дороги на Есенина теперь почти не осталось зелени

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На улице Есенина деревья и кусты спилила МКУ «Дзержинка» с разрешения мэрии Новосибирска. Улица осталась без зелени в конце июля. Местные жители этим были очень недовольны.

— Работы носят плановый характер и осуществляются силами подрядной организации МКУ «Дзержинка» на основании разрешения управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска. — Подобные работы осуществляются ежегодно, чтобы обеспечить безопасность горожан, их здоровья и имущества, безопасность дорожного движения, санитарного содержания территории.

Новые деревья здесь высадят только «при наличии необходимого лимита бюджетного финансирования, предназначенного на данные цели».

В середине мая в Новосибирске на Красном разрушили парковку, ради которой в прошлом году срубили ели. В асфальте прорубили дыры и в них высадили новые деревья.

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