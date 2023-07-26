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«Кому мешала зелень?»: на Есенина спилили деревья и густые заросли кустов — фото последствий

На этом участке ремонтируют дорогу по программе БКД

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Возможно, деревья спилили накануне вечером

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На улице Есенина, где идет ремонт дороги по программе БКД, вырубили часть деревьев и спилили кусты вдоль тротуара. Последствия заметили утром 26 июля.

— Кому мешала эта зелень? Ладно, несколько деревьев, возможно, и были аварийными, хотя и не выглядели такими, но заросли кустов! Они сдерживали пыль и шум от дороги. А теперь вот такая «красота», — возмущается читательница НГС.

Она отметила, что работы на этом участке явно не закончены — на части деревьев нарисовали кресты.

Стволы деревьев распилили

Стволы деревьев распилили

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Перед спилом на деревьях нарисовали кресты

Перед спилом на деревьях нарисовали кресты

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Дерево справа еще не спилили, но, возможно, скоро это произойдет

Дерево справа еще не спилили, но, возможно, скоро это произойдет

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Вдоль тротуара убрали всю зелень

Вдоль тротуара убрали всю зелень

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Теперь участок выглядит вот так

Теперь участок выглядит вот так

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Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, зачем проводились работы.

В середине мая в Новосибирске на Красном разрушили парковку, ради которой в прошлом году срубили ели. В асфальте прорубили дыры и в них высадили новые деревья.

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