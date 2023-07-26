«Кому мешала зелень?»: на Есенина спилили деревья и густые заросли кустов — фото последствий

На улице Есенина, где идет ремонт дороги по программе БКД, вырубили часть деревьев и спилили кусты вдоль тротуара. Последствия заметили утром 26 июля .

— Кому мешала эта зелень? Ладно, несколько деревьев, возможно, и были аварийными, хотя и не выглядели такими, но заросли кустов! Они сдерживали пыль и шум от дороги. А теперь вот такая «красота», — возмущается читательница НГС.