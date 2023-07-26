«Кому мешала зелень?»: на Есенина спилили деревья и густые заросли кустов — фото последствий

На улице Есенина, где идет ремонт дороги по программе БКД, вырубили часть деревьев и спилили кусты вдоль тротуара. Последствия заметили утром
— Кому мешала эта зелень? Ладно, несколько деревьев, возможно, и были аварийными, хотя и не выглядели такими, но заросли кустов! Они сдерживали пыль и шум от дороги. А теперь вот такая «красота», — возмущается читательница НГС.
Она отметила, что работы на этом участке явно не закончены — на части деревьев нарисовали кресты.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, зачем проводились работы.
В середине мая в Новосибирске на Красном разрушили парковку, ради которой в прошлом году срубили ели. В асфальте прорубили дыры и в них высадили новые деревья.