По всей России находят испанские люки стоимостью тысячи евро — как они попали в Новосибирск

Крышка канализационного люка — штука тяжелая и сравнительно недорогая, их всегда производили и производят сейчас многие предприятия в России. Тем удивительней встречать в разных российских городах эти нехитрые приспособления с надписями на иностранных языках, привезенные из других стран. Обозреватель НГС попытался разобраться, кто и зачем привез в нашу страну эти массивные чугунные диски.
Что за люки такие
Канализационный люк — не очень увлекательный объект. Есть редкие страны и города, где их делают довольно живописными, но обычно к ним было исключительно утилитарное отношение. Они должны плотно закрывать вход в канализационные шахты и быть достаточно прочными, а над дизайном этих приспособлений никто особенно не задумывался. Поэтому непривычные надписи и рисунки на них люди замечают не сразу.
Несколько лет назад по российским региональным медиа и блогам прошла целая серия публикаций о люках из Испании. Их нашли в Кирове, Казани, Тольятти, в пригороде Сызрани, Кирово-Чепецке, белорусском Могилеве и ряде других городов. Причем везде речь идет буквально об одной-двух крышках — все остальные люки вполне обычные.
Есть такие люки и в Новосибирске: они расположены на проезде рядом со зданием РЖД на улице Урицкого. Внешне они практически ничем не отличаются от других таких же крышек, разве что язычок, который фиксирует крышку, там один, а не два или четыре, как обычно.
На люке надписи латиницей, причем это даже не испанский или английский, а каталанский язык: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil (высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное общество «Фабрегас»). По-испански указаны направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir).
Что за «Фабрегас»
Компания «Фабрегас» основана в 1917 году в Барселоне, где и расположена ее штаб-квартира. С самого начала она занималась производством изделий из литого металла. Люки изготовлены как минимум 31 год назад — в 1989 году компания Fabregas SA была преобразована в группу компаний, а та часть, которая занимается производством изделий из чугуна, изменила правовую форму с SA (Sociedad Anónima) на SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).
Сейчас предприятие выпускает самые разные продукты: от утвари для дома до всё тех же канализационных и телекоммуникационных люков и решеток ливневой канализации. Одних только круглых люков там 35 моделей. На образцах, которые представлены на сайте, кстати, указаны только производитель и номер модели: предназначение (канализация или телекоммуникации), а также предполагаемое место установки наносятся уже в зависимости от потребностей заказчика.
Цен на сайте компании нет, но, в принципе, канализационные люки такого типа стоят Испании в районе 800–1000 евро за штуку (то есть по нынешнему курсу это около 80 тысяч рублей) — это розничные цены, которые, конечно, выше оптовых. В России современный люк можно (тоже в розницу) купить за 10 тысяч рублей. Понятно, что рубль существенно просел, но даже если оценить стоимость таких люков по курсу 20-летней давности, то всё равно получается дороговато. Да и российские люки тогда стоили существенно дешевле.
В самой испанской компании, куда НГС отправил запрос, наличию своей продукции так далеко от места производства были несколько удивлены, но сообщить, когда эти люки были поставлены в Россию, не смогли: оказалось, что сама эта модель давно уже снята с производства. Не было у компании и никаких клиентов в Новосибирске. В офисе «Фабрегас» предположили, что люки были приобретены каким-то подрядчиком у сторонней фирмы, которая торгует продукцией компании в числе прочего оборудования.
Зачем везти их в Россию
НГС в свое время отправил запросы во все возможные организации — от РЖД, рядом со зданиями которого расположены люки, до «Горводоканала», СГК и «Ростелекома», но нигде не удалось получить внятного ответа на вопрос о происхождении люков.
Единственная версия, которую удалось узнать от представителей компаний, — что крышки могли быть использованы каким-то европейским подрядчиком, выполнявшим крупный заказ в Новосибирске. Якобы он и привез несколько канализационных люков в числе прочего оборудования, взяв их у привычного поставщика. Правда, вспомнить о том, что за компания из Испании могла выполнять работы в новосибирской канализации, никто не смог.
Довольно сложно определить и возраст люков. Они довольно хорошо сохранились, но место, где они находятся, не имеет сколько-нибудь интенсивного автомобильного или пешеходного трафика. В Санкт-Петербурге, например, вплоть до середины 2010-х годов можно было встретить люки фирмы «Мюръ и Мерилизъ», изготовленные вообще до революции. Некоторые имели легко читаемые надписи.
О происхождении люков выдвигались самые разные версии: от романтической, будто они были вывезены из Испании в годы гражданской войны на последних кораблях, которые привезли туда оружие из СССР, до авантюристских, что какой-нибудь топ-менеджер в 1990-х слетал в Испанию за счет компании и оформил там заказ на «образцы продукции», чтобы отчитаться пред бухгалтерией.
Куда более реалистично, впрочем, выглядит другая версия. Дело в том, что все без исключения обнаруженные испанские люки имеют одну общую особенность: их можно запереть на ключ. И если для сетей нужно обеспечить дополнительную защиту от проникновения посторонних, то строившей их организации проще было купить эти несколько люков там, где они уже были в наличии, а не пытаться заказывать их изготовление в России в индивидуальном порядке.
Почему их везли из далекой Испании? Во-первых, подобные товары в принципе возят морем, а для такого груза отправка из Барселоны, Марселя или даже Бари не сильно влияет на цену. К тому же в Испании, похоже, просто принято закрывать канализацию на ключ. Изучив несколько десятков французских, немецких и британских крышек, не удалось обнаружить ни одной, имеющей запорное устройство. Обычно они ограничиваются просто какими-то отверстиями, через которые можно просунуть специальный инструмент и подцепить крышку.
Эту версию подтверждают, кстати, и совсем новые необычные люки, которые можно встретить возле крупных торговых центров. Такие есть, например, в районе комплекса «МЕГА». Разница только в том, что в этом случае крышки заказали специально. Но это — сеть торговых комплексов, она включает больше десяти объектов, которые строила одна и та же компания. Так что для них специальные люки можно было и заказать.
Для большинства горожан, впрочем, куда важней не то, что написано на люке, а то, чтобы этот люк в принципе был на месте и не представлял угрозы. В конце июля НГС публиковал подборку фотографий читателей, где люки выглядели опасными для пешеходов и водителей.