По всей России находят испанские люки стоимостью тысячи евро — как они попали в Новосибирск

На люке надписи латиницей, причем это даже не испанский или английский, а каталанский язык: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil (высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное общество «Фабрегас»). По-испански указаны направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir).



Что за «Фабрегас»

Компания «Фабрегас» основана в 1917 году в Барселоне, где и расположена ее штаб-квартира. С самого начала она занималась производством изделий из литого металла. Люки изготовлены как минимум 31 год назад — в 1989 году компания Fabregas SA была преобразована в группу компаний, а та часть, которая занимается производством изделий из чугуна, изменила правовую форму с SA (Sociedad Anónima) на SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).

