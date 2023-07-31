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«Машины плывут»: улицы Новосибирска затопило после дождя — видео

В городе прошел ливень

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Затопленными оказались улицы в нескольких районах города

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31 июля в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за чего часть улиц затопило водой. Видео последствий непогоды опубликовали в местных соцсетях. Затопленными оказались улицы в нескольких районах города.

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На дорогах после дождя образовались огромные лужи

Видео: «Новосибирск с огоньком», телеграм-канал

Так, видео потопа опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По его данным, на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска ливневая канализация не справилась с потоком воды, из-за чего на дорогах после дождя образовались огромные лужи.

— Кропоткина 128, не работает ливневка, машины просто плывут, — указано в сообщении.

Затопленной также оказалась улица Кирова

Затопленной также оказалась улица Кирова

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Затопленной также оказалась улица Кирова в Октябрьском районе. Под водой оказался пешеходный переход.

На сайте «Яндекс.Погода» указано, что сегодня вечером в Новосибирске прошел ливень. Ночью в городе не ожидаются осадки, завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Накануне в Новосибирске после ливня ушел под воду перекресток. Инцидент произошел на пересечении улиц Котовского и Выставочной.

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