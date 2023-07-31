Пригожин заявил об остановке набора в ЧВК «Вагнер» — что происходит в новосибирском центре

В начале июля в Новосибирске на улицах заметили десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер». Автомобили направлялись на Гусинобродское шоссе, владельцы транспорта участвовали в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.

