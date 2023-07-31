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Мятеж ПригожинаЭксклюзив

Пригожин заявил об остановке набора в ЧВК «Вагнер» — что происходит в новосибирском центре

В центре продолжают «координацию» желающих участвовать в боевых действиях

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Информацию о приостановке набора бойцов прокомментировал глава ЧВК Евгений Пригожин

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В соцсетях появились данные о том, что региональные центры ЧВК «Вагнер» приостановили работы по набору рекрутов. Соответствующие данные опубликовали в телеграм-канале «Оркестр Вагнера», уточняя, что это связано с наличием «большого кадрового резерва». Заявление об остановке набора сделал и глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

НГС узнал, проводят ли набор бойцов центре частной военной компании в Новосибирске. Как сообщил журналисту президент региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров, центр прекратил набор в «том понимании, в котором был, когда его осуществляли».

— В том понимании, в котором мы были и проводили набор — да, действительно прекратили. Но должен сказать, что мы не вправе отказать людям, которые идут добровольно и хотят связать свою судьбу с защитой Родины, — сообщил специалист. — Мы координируем.

Информацию о приостановке набора бойцов в «Вагнер» также прокомментировал глава ЧВК Евгений Пригожин. Заявление бизнесмена опубликовали в телеграм-канале Grey Zone. Он уточнил, что «время открытия центров по набору пока не определено».

— Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии, — указано в сообщении. — Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор.

В начале июля в Новосибирске на улицах заметили десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер». Автомобили направлялись на Гусинобродское шоссе, владельцы транспорта участвовали в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.

ВагнерСВОЧВКЕвгений ПригожинНовосибирск
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