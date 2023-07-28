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Подрядчик ЛДС «Арена» в Новосибирске заплатит 106 миллионов за срыв сдачи объекта

У гендиректора «ЭлинАльфа» Алексея Грибана есть два месяца на оплату штрафа

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ООО «Элинальфа» — компания с госконтрактами на десятки миллиардов рублей

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Новосибирский суд 28 июля повторно оштрафовал подрядчика ЛДС «Арена» за срыв сроков сдачи объекта на 106 миллионов рублей. Гендиректору ООО «ЭлинАльфа» Алексею Грибану ранее удалось отменить аналогичное решение, вынесенное в 2022 году, но пересмотр дела ничего не изменил.

— Мировым судьей установлена вина в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам. Суд установил, что факт неисполнения обязательства ООО «ЭлинАльфа» сомнений не вызывает, — сообщили в управлении судебного департамента региона. — Административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу.

В результате пересмотра дела Грибана признали виновным в действии/бездействии, повлекшем срыв госконтракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Постановление суда в силу не вступило и может быть оспорено.

НГС направил запрос в «ЭлинАльфа» с просьбой прокомментировать вердикт и сообщить о наличии планов его обжаловать. На момент публикации ответа не поступило.

По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.

4 марта в Октябрьском суде Новосибирска арестовали генерального директора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Компания входит в число субподрядчиков строительства «Арены». Его подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджета.

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