Подрядчик ЛДС «Арена» в Новосибирске заплатит 106 миллионов за срыв сдачи объекта

Новосибирский суд 28 июля повторно оштрафовал подрядчика ЛДС «Арена» за срыв сроков сдачи объекта на 106 миллионов рублей. Гендиректору ООО «ЭлинАльфа» Алексею Грибану ранее удалось отменить аналогичное решение, вынесенное в 2022 году, но пересмотр дела ничего не изменил.
— Мировым судьей установлена вина в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам. Суд установил, что факт неисполнения обязательства ООО «ЭлинАльфа» сомнений не вызывает, — сообщили в управлении судебного департамента региона. — Административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу.
В результате пересмотра дела Грибана признали виновным в действии/бездействии, повлекшем срыв госконтракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Постановление суда в силу не вступило и может быть оспорено.
НГС направил запрос в «ЭлинАльфа» с просьбой прокомментировать вердикт и сообщить о наличии планов его обжаловать. На момент публикации ответа не поступило.
По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.
4 марта в Октябрьском суде Новосибирска арестовали генерального директора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Компания входит в число субподрядчиков строительства «Арены». Его подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджета.