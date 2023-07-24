Фестиваль закончен: куда увезут цветы с пешеходной улицы Ленина и что там происходит сейчас — фото

В Новосибирске закончил свою работу фестиваль цветов на улице Ленина. С участка, который был пешеходным, уже убрали сено. Там также началась работа по демонтажу, который оценивали в
Корреспондент NGS.RU посмотрел, что происходит на Ленина сегодня, 24 июля.
— Планируем завершить демонтажные работы к понедельнику, 31 июля. Все объекты демонтируем и складируем до следующих проектов! Те растения, которые выжили, будут переданы в ДК «Прогресс» для создания там зеленого пространства, а также — в «Дирекцию парков», — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
За прошедший месяц на фестивале побывало более
Напомним, что улицу Ленина оставили пешеходной до 31 июля этого года. Ранее планировалось ограничиться 10-м числом месяца, но позже городские власти решили продлить перекрытие дороги для автомобилистов.
Как проходило празднование 130-летия Новосибирска, в честь которого и провели международный фестиваль цветов «Времена года», можно почитать в материале NGS.RU.