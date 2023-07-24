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Фестиваль закончен: куда увезут цветы с пешеходной улицы Ленина и что там происходит сейчас — фото

Большинство композиций уже разобраны

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Утро 24 июля. Начало работ

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В Новосибирске закончил свою работу фестиваль цветов на улице Ленина. С участка, который был пешеходным, уже убрали сено. Там также началась работа по демонтажу, который оценивали в 508 тысяч рублей.

Корреспондент NGS.RU посмотрел, что происходит на Ленина сегодня, 24 июля.

Днем большинство арт-объектов были разобраны

Днем большинство арт-объектов были разобраны

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— Планируем завершить демонтажные работы к понедельнику, 31 июля. Все объекты демонтируем и складируем до следующих проектов! Те растения, которые выжили, будут переданы в ДК «Прогресс» для создания там зеленого пространства, а также — в «Дирекцию парков», — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Украшения уже грузят в машины, они будут использованы в других фотозонах

Украшения уже грузят в машины, они будут использованы в других фотозонах

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За прошедший месяц на фестивале побывало более 300 тысяч человек. В День города его посетили 50 тысяч горожан и туристов, а в остальные дни фотографироваться приходили по 10–15 тысяч человек.

Во время демонтажа часть улицы оградили лентой

Во время демонтажа часть улицы оградили лентой

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Напомним, что улицу Ленина оставили пешеходной до 31 июля этого года. Ранее планировалось ограничиться 10-м числом месяца, но позже городские власти решили продлить перекрытие дороги для автомобилистов.

В демонтаже композиций задействовано больше 20 человек

В демонтаже композиций задействовано больше 20 человек

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Как проходило празднование 130-летия Новосибирска, в честь которого и провели международный фестиваль цветов «Времена года», можно почитать в материале NGS.RU.

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Фестиваль цветовПешеходная улица Ленина
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