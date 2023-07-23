В Новосибирске снимут украшения с улицы Ленина — сколько готовы заплатить за работы

В Новосибирске выполнят работы по демонтажу украшений на улице Ленина, часть которой стала пешеходной в честь празднования Дня города в 2023 году. Соответствующий договор появился на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Речь идет о выполнении услуг по демонтажу декоративно-художественного оформления пространства на улице Ленина в честь 130-летия города.
20 июля договор перевели в статус «исполнение». За выполнение демонтажных работ заплатят более 508 тысяч рублей.
Часть улицы Ленина перекрыли для проезда автомобилей в начале июня. Дорогу планировалось оставить пешеходной до 10 июля, но позже городские власти решили продлить ограничения для транспортных средств. Улицу Ленина оставили перекрытой для автомобилей до 31 июля этого года.
В честь празднования 130-летия Новосибирска на улице Ленина провели Международный фестиваль цветов «Времена года». О том, как прошли праздничные мероприятия, — в материале НГС.