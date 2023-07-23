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СрочноВ Новосибирске снимут украшения с улицы Ленина
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В Новосибирске снимут украшения с улицы Ленина — сколько готовы заплатить за работы

Городские власти заключили договор на выполнение работ

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Договор на выполнение работ появился на сайте госзакупок

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В Новосибирске выполнят работы по демонтажу украшений на улице Ленина, часть которой стала пешеходной в честь празднования Дня города в 2023 году. Соответствующий договор появился на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Речь идет о выполнении услуг по демонтажу декоративно-художественного оформления пространства на улице Ленина в честь 130-летия города.

20 июля договор перевели в статус «исполнение». За выполнение демонтажных работ заплатят более 508 тысяч рублей.

Часть улицы Ленина перекрыли для проезда автомобилей в начале июня. Дорогу планировалось оставить пешеходной до 10 июля, но позже городские власти решили продлить ограничения для транспортных средств. Улицу Ленина оставили перекрытой для автомобилей до 31 июля этого года.

В честь празднования 130-летия Новосибирска на улице Ленина провели Международный фестиваль цветов «Времена года». О том, как прошли праздничные мероприятия, — в материале НГС.

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