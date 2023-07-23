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Толпа женщин в красном собралась в центре Новосибирска — что происходит

Там находятся женщины из семи городов России

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Днем 23 июля в Новосибирске заметили толпу женщин в красных платьях. Их увидели в центре около здания филармонии на Красном проспекте.

Фотографии и видео женщин прислала редакции читательница НГС Светлана Гладкова. Посмотрите на сибирячек в красном.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В центре Новосибирска собрались около 150 женщин в красном

Видео: Светлана Гладкова

Журналист издания выяснил, что произошло в центре города. 23 июля в Новосибирске проходит проект «В красных платьях», в событии участвуют женщины из семи городов России.

— 150 участниц из семи городов России собрались в Новосибирске, — сообщила НГС организатор проекта «В красных платьях» в Новосибирске Алина Иванова.

По словам специалиста, участницы флешмоба собрались на площади возле Театра оперы и балета. В рамках мероприятия женщины пройдут маршрут по «красной линии» Новосибирска — речь идет о туристическом маршруте, который соединяет 12 достопримечательностей города. Затем участницы проекта вернутся к НОВАТу.

В начале июля в лофт-парке «Подземка» собралась толпа людей. Горожане ждали выступление музыкальной группы.

ТолпаНОВАТКрасная линияКрасный проспект
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