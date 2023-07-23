Толпа женщин в красном собралась в центре Новосибирска — что происходит

По словам специалиста, участницы флешмоба собрались на площади возле Театра оперы и балета. В рамках мероприятия женщины пройдут маршрут по «красной линии» Новосибирска — речь идет о туристическом маршруте, который соединяет 12 достопримечательностей города. Затем участницы проекта вернутся к НОВАТу.



В начале июля в лофт-парке «Подземка» собралась толпа людей. Горожане ждали выступление музыкальной группы.

