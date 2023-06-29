Куда в Новосибирске перенесли «красную линию» для туристов? Отвечает мэрия

В мэрии Новосибирска объяснили, куда перенесли «красную линию» из центра города — она соединяла 12 главных достопримечательностей. Линию нанесли на асфальт в 2017 году, но она стерлась.
Как рассказали в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, «красная линия» выиграла конкурс «125 идей для Новосибирска» и должна была помогать найти важные достопримечательности.
— Длина красной линии — около 2 километров, она соединяет 12 достопримечательностей, все из которых являются памятниками архитектуры, — напомнили в пресс-службе мэрии города.
Сейчас «красной линии» на тротуарах нет, и о плане ее вернуть в мэрии не сообщили. Проект существует в цифровом формате. За дополнительной информацией мэрия отправляет в группу «Красная линия Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».
«Красная линия» вела к часовне Николая Чудотворца, зданию Госбанка, Краеведческому музею, Дому Ленина, скверу Героев Революции и другим знаковым объектам. Общая протяженность маршрута — около двух километров.
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