«Усиление ветра до 28 м/с»: штормовое предупреждение выпустило МЧС Новосибирской области

МЧС Новосибирской области выдало штормовое предупреждение вечером 22 июля.
— По данным синоптиков, в ближайшие 2 часа 22 июля и сутки 23 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы. Усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы до 25–28 м/с.
Спасатели предупредили о возможных обрывах ЛЭП, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыве кровли зданий и инцидентах на дорогах.
В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения 15 июля. Общая численность населения, оставшегося без света в тот день, составила 15 тысяч человек.