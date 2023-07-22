freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 90.38
eur 100.66
Тема дняУдар беспилотника по складу боеприпасов в Крыму
Все новости
Все новости

«Усиление ветра до 28 м/с»: штормовое предупреждение выпустило МЧС Новосибирской области

Возможны обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и непрочных конструкций

149

Накануне синоптики объяснили, придет ли ураган с ливнями в Новосибирск

Поделиться

МЧС Новосибирской области выдало штормовое предупреждение вечером 22 июля.

— По данным синоптиков, в ближайшие 2 часа 22 июля и сутки 23 июля 2023 года в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы. Усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы до 25–28 м/с.

Спасатели предупредили о возможных обрывах ЛЭП, падениях деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыве кровли зданий и инцидентах на дорогах.

В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения 15 июля. Общая численность населения, оставшегося без света в тот день, составила 15 тысяч человек.

По теме

Штормовое предупреждениеМЧСВетерСильный ветер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter