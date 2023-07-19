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Новосибирцы отсудили у мэрии землю под гаражи в центре города — за что участок хотели забрать

Гаражный кооператив образовался еще в начале 80-х годов прошлого века

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Кооператив занимает площадь 2205 квадратных метров

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Жители Новосибирска отсудили у мэрии право на бессрочное владение гаражным кооперативом, который находится в Центральном округе города. Судебные тяжбы между ГСК «Линейный-1» на Линейной, д. 32/1 и муниципалитетом начались в сентябре 2021 года. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, конфликт, возник из-за смены кооператива ИНН.

— Действительно единственная проблема была в смене ИНН. Фактически у нас не поменялись люди, которые строили и владеют этим зданием, ни документы, в которых указано разрешение на пользование землей. Участие в судебных разбирательствах принимали около 60 человек, у которых есть гаражи в этом кооперативе, — рассказал НГС председатель ГСК «Линейный-1».

Судебные тяжбы начались осенью прошлого года

Судебные тяжбы начались осенью прошлого года

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Гаражный кооператив «Линейный-1» появился в Заельцовском районе в начале 80-х годов прошлого века. Он состоит из двух ярусов и занимает площадь 2205 квадратных метров. В итоге суд встал на сторону владельцев кооператива, которые подали иск к мэрии.

— Признать за гаражно-строительным кооперативом «Линейный-1» право постоянного пользования земельным участком площадью 2205 квадратных метров, расположенным по адресу улица Линейная, д. 32/1, — говорится на сайте Арбитражного суда.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с вопросом, планирует ли муниципалитет подавать апелляцию и снести кооператив.

Ранее около 600 владельцев капитальных гаражей «Сосна» под Новосибирском получили уведомление о необходимости сноса строений. По словам председателя ГСК владельцы годами пытались узаконить свои строения, но безуспешно.

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Гаражный кооперативМэрияНовосибирск
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