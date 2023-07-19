Новосибирцы отсудили у мэрии землю под гаражи в центре города — за что участок хотели забрать

— Действительно единственная проблема была в смене ИНН. Фактически у нас не поменялись люди, которые строили и владеют этим зданием, ни документы, в которых указано разрешение на пользование землей. Участие в судебных разбирательствах принимали около 60 человек, у которых есть гаражи в этом кооперативе, — рассказал НГС председатель ГСК «Линейный-1».