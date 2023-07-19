Новосибирцы отсудили у мэрии землю под гаражи в центре города — за что участок хотели забрать

Жители Новосибирска отсудили у мэрии право на бессрочное владение гаражным кооперативом, который находится в Центральном округе города. Судебные тяжбы между ГСК «Линейный-1» на
— Действительно единственная проблема была в смене ИНН. Фактически у нас не поменялись люди, которые строили и владеют этим зданием, ни документы, в которых указано разрешение на пользование землей. Участие в судебных разбирательствах принимали около 60 человек, у которых есть гаражи в этом кооперативе, — рассказал НГС председатель ГСК «Линейный-1».
Гаражный кооператив «Линейный-1» появился в Заельцовском районе в начале
— Признать за гаражно-строительным кооперативом «Линейный-1» право постоянного пользования земельным участком площадью 2205 квадратных метров, расположенным по адресу улица
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с вопросом, планирует ли муниципалитет подавать апелляцию и снести кооператив.
Ранее около 600 владельцев капитальных гаражей «Сосна» под Новосибирском получили уведомление о необходимости сноса строений. По словам председателя ГСК владельцы годами пытались узаконить свои строения, но безуспешно.