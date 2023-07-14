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Фоторепортаж

«За вами выехали»: в Новосибирске появились автомобили и пешеходы с камерами — что они снимают

Как «Яндекс» обновляет «Панорамы» в Новосибирске — ищите свой двор (и себя) на картах через 3 месяца

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«Яндекс.Панорамы» снимают в Новосибирске

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«Яндекс.Карты» обновляют панорамы Новосибирска и нескольких соседних городов — впервые с 2020 года. Организаторы признаются, что в этот раз съемки нетипичные: кроме главных улиц, интересных и популярных мест, в них задействуют дворы во всех частях города. НГС побывал на съемках панорам и узнал об этом все подробности.

«Шпионский» автомобиль

На парковке у НОВАТа стоит автомобиль, который заметно отличается от всех остальных. На его кузове броская надпись «Яндекс.Карты. Съемка панорам», а на крышу помещена конструкция из штатива, нескольких камер и кое-чего еще.

Это необычное транспортное средство — панорамомобиль.

Улицы Новосибирска снимают на камеры панорамомобиля

Улицы Новосибирска снимают на камеры панорамомобиля

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— Панорамомобиль оснащен, пожалуй, самой важной установкой для съемки панорам. Она состоит из четырех зеркальных фотокамер с разрешением больше десяти мегапикселей, а также широкоугольных объективов, — рассказывает оператор «фотографирующей машины» Артем Ахмадеев.

Панорамомобиль, объяснил он, проезжает по заранее разработанному маршруту на скорости примерно 20 километров в час — гонкой это не назовешь. Закрепленные на нем камеры синхронно делают снимки: в историческом центре и на узких улицах — через каждые 15 метров, а там, где нет никаких достопримечательностей, — через каждые 30 метров.

Панорамомобиль оснащен несколькими фотокамерами и широкоугольными объективами

Панорамомобиль оснащен несколькими фотокамерами и широкоугольными объективами

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В панорамомобиле есть GPS-приемник, фиксирующий, какие места уже сняты, а какие нет. Собранная им геолокация отслеживается через приложение на ноутбуке, который находится у оператора.

— А еще с помощью GPS к получившимся фото привязываются геометки, — добавляет Артем Ахмадеев.

В одном и том же городе съемки, как правило, длятся 2,5–3 месяца. В Новосибирске и соседних с ним городах — Бердске, Оби и Искитиме — за это время нужно будет запечатлеть 2113 километров улиц и 387 километров дворов. Это с учетом того, что фотографы стараются выбирать для работы солнечные дни и выезжать на улицу рано утром, когда на дорогах меньше машин.

Локации, в которых проводят съемки панорам, отслеживают с помощью GPS-приемника и ноутбука

Локации, в которых проводят съемки панорам, отслеживают с помощью GPS-приемника и ноутбука

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Пешеход с антенной

Панорамомобиль — не вездеход. Он, как и другие машины, не может ездить по пешеходным улицам, паркам, скверам. И, кроме того, ему трудно пробираться по небольшим, тесным дворам. Так что эти локации для «Яндекс.Панорам» снимают не машины, а пешеходы, специально нанятые по трудовым договорам.

Пешеходу для съемки «Яндекс.Панорам» тоже нужно специальное оборудование

Пешеходу для съемки «Яндекс.Панорам» тоже нужно специальное оборудование

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Что представляет из себя фотопрогулка, нам продемонстрировал руководитель съемки пешеходных панорам Игорь Титов. Перед началом работы он тщательно экипируется: надевает на себя массивный пояс, крепит к нему длинный, похожий на антенну штатив, а к последнему — экшен-камеру с углом обзора 360 градусов. Дополнительно он берет с собой смартфон и отправляется шагать по улице.

Пешеходы снимают для «Яндекс.Панорам» на экшен-камеру

Пешеходы снимают для «Яндекс.Панорам» на экшен-камеру

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На смартфоне каждого сотрудника установлено приложение «Народные карты», в котором дается задание на обход. На экране человек видит выделенный линиями сектор. Внутри него находится множество красных точек (200–600 штук) — ими обозначаются локации, которые нужно снять. И вот, получив указания, пешеход делает необходимое количество фото. Что же требуется от него дальше?

А ничего. На этом его обязанности заканчиваются. Самому добавлять готовые фото в приложение не надо — они загружаются туда автоматически, благодаря синхронизации с экшен-камерой.

Пешеход «Яндекс.Панорам» получает задание о съемке в приложении на смартфоне

Пешеход «Яндекс.Панорам» получает задание о съемке в приложении на смартфоне

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На выполнение задания у опытного пешехода уходит порядка двух часов, говорит Игорь Титов. При этом устроиться снимать «Яндекс.Панорамы» как пешеход может почти любой горожанин. Основное требование, которое предъявляют к соискателям, — техническое: нужен мощный смартфон с большим объемом памяти.

Что происходит после съемок

После съемок полученные фотографии склеиваются непосредственно в панорамы.

— Все снимки автоматически собираются в панорамы с круговым обзором. Но это не всё. Чуть позже по координатам GPS и указанному направлению съемки устанавливается связь между уже получившимися панорамами. Так получается целостная картинка, — объясняют организаторы съемок.

Чтобы по панорамам было проще ориентироваться, на них подписаны улицы и названия организаций, а также есть таблички с номерами домов.

«Яндекс.Панорамы» обновляют раз в три-четыре года

«Яндекс.Панорамы» обновляют раз в три-четыре года

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Зачем вообще обновляют «Яндекс.Панорамы»

Обновление «Яндекс.Панорам» позволяет актуализировать данные карт. Но не только.

— С помощью панорам пользователи могут «гулять» по городу, посещать достопримечательности, не выходя из дома. Помимо этого, панорамы помогают обновлять навигацию для пешеходов и водителей: компьютерным зрением с них считываются дорожные знаки, светофоры, разметка и номера домов. Также они используются при создании карт нового поколения с 3D-зданиями и дорожной разметкой… Перечислять можно бесконечно, — подчеркивают организаторы.

Главный конкурент «Яндекс.Панорам» на улицах — Google. Виртуальные прогулки по Новосибирску сервис запустил ровно 10 лет назад, в 2013 году. Правда, когда теперь он обновит данные, неизвестно: из России мировой IT-гигант ушел в мае прошлого года.

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