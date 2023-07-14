«За вами выехали»: в Новосибирске появились автомобили и пешеходы с камерами — что они снимают

— Панорамомобиль оснащен, пожалуй, самой важной установкой для съемки панорам. Она состоит из четырех зеркальных фотокамер с разрешением больше десяти мегапикселей, а также широкоугольных объективов, — рассказывает оператор «фотографирующей машины» Артем Ахмадеев.



Панорамомобиль, объяснил он, проезжает по заранее разработанному маршруту на скорости примерно 20 километров в час — гонкой это не назовешь. Закрепленные на нем камеры синхронно делают снимки: в историческом центре и на узких улицах — через каждые 15 метров, а там, где нет никаких достопримечательностей, — через каждые 30 метров.