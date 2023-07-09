Бастрыкин потребовал доклад о происшествии в частном пансионате в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в частном пансионате для пожилых людей на Инской, 39 в Новосибирске. В начале июня там избили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова. Вскоре он умер. А позже в заведении скончалась 68-летняя женщина.
— Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Зарипову принять меры к проверке в рамках расследуемого уголовного дела информации о возможных дополнительных фактах противоправных действий в отношении престарелых граждан, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее прокуратура Октябрьского района Новосибирска обратилась в суд с требованием о закрытии пансионата для пожилых людей на Инской, 39.