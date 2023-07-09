Световые качели и зеркальный шар: в центре Новосибирска благоустроят сквер — каким он будет

— Мы несколько месяцев обсуждали новое благоустройство сквера «Крылья Сибири», и вот окончательный проект готов. Уже на этой неделе мы выложим на «Зеленом Новосибирске», а после обсуждения подрядчики компании приступят к его реализации, — написала заместитель мэра Новосибирска.