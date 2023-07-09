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Световые качели и зеркальный шар: в центре Новосибирска благоустроят сквер — каким он будет

О реконструкции сквера S7 стало известно летом прошлого года

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В сквере установят малые архитектурные формы

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В Новосибирске показали проект благоустройства сквера «Крылья Сибири» на пересечении Орджоникидзе и Советской. Детали будущих работ раскрыла вице-мэр Анна Терешкова в своем телеграм-канале.

— Мы несколько месяцев обсуждали новое благоустройство сквера «Крылья Сибири», и вот окончательный проект готов. Уже на этой неделе мы выложим на «Зеленом Новосибирске», а после обсуждения подрядчики компании приступят к его реализации, — написала заместитель мэра Новосибирска.

В публикации также имеются изображения проекта благоустройства. В сквере установят малые архитектурные формы, такие как «зеркальный шар», «геотэг» и «световые качели». На площадке разместят несколько видов скамеек и урны, появятся газон и парковые светильники.

Сквер S7 на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе назвали «Крылья Сибири», так как он создан благодаря инициативе авиакомпании и в оформлении присутствует тема авиации. Его запустили в 2012 году.

В конце июня в Новосибирске состоялось открытие Ельцовского парка на улице Танковой. Новое зеленое общественное пространство протянулось вблизи реки Ельцовки-1.

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