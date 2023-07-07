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Новый ресторан появится в Октябрьском районе — где его построят

Мэрия выдала разрешение на строительство заведения

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Разрешение на строительство действует до 11 января 2025 года

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Новый ресторан появится в Новосибирске. Его хотят построить на улице Лазурной в Октябрьском районе.

Разрешение на строительство заведения выдала мэрия Новосибирска 6 июля. В документе указано, что его получило ООО «Рента-Центр».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Рента-Центр» образовали в 2011 году в Новосибирске, директором и учредителем организации является Иван Мальцев — управляющий ООО «Специализированный Застройщик "Страна.Новосибирск"», которое принадлежит тюменскому ООО «Элит Строй». Выручка ООО «Рента-Центр» на конец 2022 года составила 11,9 миллиона рублей, чистый убыток — 8 тысяч.

В разрешении на строительство сообщается, что ресторан появится на земельном участке, площадь которого составляет 4465 квадратных метров. Площадь заведения достигает 826,8 квадратного метра, его построят одноэтажным.

— Объект с одновременным пребыванием людей в количестве не более 49 человек, — указано в документе. — Строительный объем — 5333,39 куб. м, количество посетителей — 40.

Разрешение на строительство заведения действует до 11 января 2025 года. По данным кадастровой карты, заведение планируется разместить вблизи остановки наземного транспорта «Лазурная».

В феврале в Новосибирске выдали разрешение на строительство здания кафе на левом берегу города. Заведение появится вблизи Новосибирского речного колледжа на улице Междуреченской.

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