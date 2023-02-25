Новое кафе откроют на левом берегу Новосибирска — где его построят

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство здания кафе на левом берегу города. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Согласно документам, земельный участок, на котором планируется возвести заведение, расположен вблизи Новосибирского речного колледжа на улице Междуреченской. Его площадь составляет 3450 квадратных метров.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Вектор Строй» зарегистрировано в Новосибирске, генеральным директором организации является Михаил Злобин. Он выступает директором спортивного клуба «Барс», а также участником нескольких компаний, в том числе ООО «Вектор Строй» (60%), ООО «Трикси Бьюти», ООО «Юнисиб», ООО «Элементика» и других. Михаил Злобин являлся президентом Региональной Общественной организации по защите прав собственников «Сохрани Родной Дом». Вторым совладельцем ООО «Вектор Строй» числится Любовь Прудникова.
Застройщиком здания кафе выступает ООО «Вектор Строй». Организация возведет заведение площадью 1476 квадратных метров, кафе будет одноэтажным. В здании смогут находиться не более 46 человек.
— Объект с одновременным пребыванием людей в количестве не более 46 человек. Строительный объем — 7767,89 куб. м, площадь встроенной стоянки автомобилей — 570,03 кв. м, количество машино-мест встроенной стоянки автомобилей — 17, — указано в документах.
Разрешение выдано ООО «Вектор Строй» 15 февраля. Документ действует до 15 декабря 2023 года.
В конце января мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Он появится рядом с озером на улице Окружной.