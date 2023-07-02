Полиция начала проверку из-за скандала с «Майнкрафт шоу» в Новосибирске

Полиция Алтайского края проводит проверку из-за невозврата денег за билеты на несостоявшееся «Майнкрафт шоу» в ДКЖ. Выступление несколько раз переносили. Недовольные новосибирцы потребовали деньги за билеты назад, но, по их словам, несколько недель не могли добиться их у организаторов.
— В полицию поступило два заявления по факту невозврата денежных средств организаторами «Майнкрафт шоу». В настоящее время по заявлениям проводится проверка, — ответили на запрос редакции в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Организатор «Майнкрафт шоу» в итоге объявил, что оно состоится в сентябре. В ДКЖ заявляли, что мероприятия были сорваны не по вине площадки.