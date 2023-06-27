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На месте частных домов у Волейбольного центра хотят построить две школы — сроки неизвестны

Общая вместимость составит 2200 человек

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Новые школы будут расположены недалеко от озера

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В Новосибирске на месте частных домов в Октябрьском районе, которые находятся рядом с Волейбольным центром, построят две школы. Каждая из них будет рассчитана на 1100 человек.

— Размещение двух школ общей вместимостью 2200 мест в границах квартала предусмотрено проектом планировки «Волейбольный центр», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Согласно проекту, школы будут находиться на улице 3-й Кирпичной горке и в 1-м Кирпичном переулке. По информации мэрии, сейчас сроки расселения и сноса домов на этом месте неизвестны.

— На сегодняшний день срок реализации проекта комплексного развития не определен, решений о комплексном развитии данной территории не принималось, — пояснили в мэрии.

Улица <nobr class="_">3-я</nobr> Кирпичная горка и <nobr class="_">1-й</nobr> Кирпичный переулок находятся рядом

Улица 3-я Кирпичная горка и 1-й Кирпичный переулок находятся рядом

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В районе собираются построить сразу две школы вместимостью 2200 мест, потому что проект планировки утвердили с учетом ряда требований. К ним относится доступность и обеспеченность населения социальными объектами.

— Сроки строительства будут определяться исходя из сроков освобождения территорий, а также выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов на проектирование и строительство объектов, — добавили в мэрии.

Ранее мэрия объявила торги на право благоустройства территории у Волейбольного центра. Победитель должен облагородить участок вокруг озера Верховое и расселить частный сектор, а затем построить многоэтажки. Аукцион выиграло ООО «Комфорт», но с результатами не согласился другой претендент на участок — компания «Расцветай». Она направила жалобу в УФАС, после чего результаты торгов отменили. Мэрия пожаловалась на решение в суд. НГС рассказывал в репортаже, как сейчас живут люди в домах у Волейбольного центра — они уже давно ждут расселения.

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Октябрьский районРасселениеШколаВолейбольный центр
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