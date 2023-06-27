На месте частных домов у Волейбольного центра хотят построить две школы — сроки неизвестны

В Новосибирске на месте частных домов в Октябрьском районе, которые находятся рядом с Волейбольным центром, построят две школы. Каждая из них будет рассчитана на 1100 человек.
— Размещение двух школ общей вместимостью 2200 мест в границах квартала предусмотрено проектом планировки «Волейбольный центр», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Согласно проекту, школы будут находиться на улице
— На сегодняшний день срок реализации проекта комплексного развития не определен, решений о комплексном развитии данной территории не принималось, — пояснили в мэрии.
В районе собираются построить сразу две школы вместимостью 2200 мест, потому что проект планировки утвердили с учетом ряда требований. К ним относится доступность и обеспеченность населения социальными объектами.
— Сроки строительства будут определяться исходя из сроков освобождения территорий, а также выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов на проектирование и строительство объектов, — добавили в мэрии.
Ранее мэрия объявила торги на право благоустройства территории у Волейбольного центра. Победитель должен облагородить участок вокруг озера Верховое и расселить частный сектор, а затем построить многоэтажки. Аукцион выиграло ООО «Комфорт», но с результатами не согласился другой претендент на участок — компания «Расцветай». Она направила жалобу в УФАС, после чего результаты торгов отменили. Мэрия пожаловалась на решение в суд. НГС рассказывал в репортаже, как сейчас живут люди в домах у Волейбольного центра — они уже давно ждут расселения.