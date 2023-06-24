Что происходит у офиса ЧВК «Вагнер» в Новосибирске? Фото с места

Около офиса ЧВК «Вагнер» в Новосибирске ничего не происходит, передает с места журналист НГС Стас Соколов.
— Тут сидит мужик, который выписывает пропуска в «Вагнера». Говорит: «Никто не приходил, мы же в Сибири, у нас пока тихо. Сидим YouTube смотрим», — рассказал Стас Соколов.
При этом коллеги из «Фонтанки» сообщают, что в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге вошли силовики. Люди в форме также сейчас находятся в одном из офисов Пригожина — в отеле «Трезини» на Университетской набережной.
Накануне вечером глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по лагерю вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.