В Новосибирске закрыли горку — на ней две школьницы получили травмы

Во время проверки ведомство нашло нарушения: владельцы нескольких аттракционов использовали старую технику, в том числе с техническими неисправностями. Возле аттракционов не было информации о правилах пользования, измерительных средств веса и роста. Кроме того, рядом с каруселями не было средств первой помощи. Мэру внесли представление. Прокуратура поставила вопрос о том, чтобы расторгнуть договор на эксплуатацию аттракционов, которые могут привести к травмам.