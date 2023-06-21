В Новосибирске закрыли горку — на ней две школьницы получили травмы

Прокуратура закрыла горку «Галактика» в Центральном парке Новосибирска после того, как на ней получили травмы две школьницы. Еще два аттракциона в городских парках на ремонте, остальные работают в обычном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.
— Катальная горка «Галактика» на период определения причины неисправности закрыта. Два муниципальных аттракциона — «Железная дорога» в парке «У моря Обского» и «Карнавал» в парке «Сосновый бор» — находятся на плановом ремонте, — говорится в сообщении.
Катальная горка «Галактика» принадлежит компании ООО «ОПТОСИБ». По данным Контур.Фокус «Оптосиб» в равных долях принадлежит Константину Никитину, Леониду Шендалёву и Сергею Емельянову. Выручка на конец 2022 года составила 68,1 миллиона, чистая прибыль — 26,9 миллиона.
Неисправные аттракционы закрыли после проверки прокуратуры. Ведомство заинтересовалось объектами после того, как две школьницы получили травмы на горке в Центральном парке.
— Выявленные нарушения — отсутствие информации о правилах пользования техникой, измерительных приборов и средств оказания медицинской помощи — устранены, — говорится в сообщение.
При этом аттракционы в парках Первомайском, Центральном, Заельцовском и Затулинском парках, «Березовой роще», «Сосновом бору», Затулинском парке, «Саде Кирова», «У моря Обского», «Бугринской роще» и на Михайловской набережной работают как обычно.
8 июня в Центральном парке девочки 9 и 11 лет катались на аттракционе «Галактика». Карусель резко и экстренно затормозила, дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, а прокуратура начала проверку всех аттракционов. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Во время проверки ведомство нашло нарушения: владельцы нескольких аттракционов использовали старую технику, в том числе с техническими неисправностями. Возле аттракционов не было информации о правилах пользования, измерительных средств веса и роста. Кроме того, рядом с каруселями не было средств первой помощи. Мэру внесли представление. Прокуратура поставила вопрос о том, чтобы расторгнуть договор на эксплуатацию аттракционов, которые могут привести к травмам.