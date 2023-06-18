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Инклюзивная кофейня «Шарлотка» в Новосибирске прекращает свою работу

Владельцы кофейни сослались на недостаток посетителей

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В кофейне работают молодые люди с синдромом Дауна

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Инклюзивная кофейня «Шарлотка» в Новосибирске приостанавливает свою работу на неопределенный срок с 20 июня. Причиной стала нехватка трафика посетителей в летнее время, сообщили в владельцы в группе кофейни во «ВКонтакте».

— Несмотря на трудности, с которыми нам приходится раз от разу сталкиваться, мы рады, что смогли принести пользу обществу. Нашему примеру последовали коллеги-предприниматели с Санкт-Петербурга и Владивостока. Наше дело живет и развивается — это радостно! — отметили владельцы «Шарлотки».

Инклюзивная кофейня-кафе «Шарлотка» открылась в Новосибирске летом 2022 на улице Серебренниковской. В декабре того же года она прекратила свою работу, а впоследствии переехала в ТЦ «Мега».

КофейниКафеИнклюзивный проектСиндром Дауна
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