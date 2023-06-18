Инклюзивная кофейня «Шарлотка» в Новосибирске прекращает свою работу

Инклюзивная кофейня «Шарлотка» в Новосибирске приостанавливает свою работу на неопределенный срок с 20 июня. Причиной стала нехватка трафика посетителей в летнее время, сообщили в владельцы в группе кофейни во «ВКонтакте».
— Несмотря на трудности, с которыми нам приходится раз от разу сталкиваться, мы рады, что смогли принести пользу обществу. Нашему примеру последовали коллеги-предприниматели с Санкт-Петербурга и Владивостока. Наше дело живет и развивается — это радостно! — отметили владельцы «Шарлотки».
Инклюзивная кофейня-кафе «Шарлотка» открылась в Новосибирске летом 2022 на улице Серебренниковской. В декабре того же года она прекратила свою работу, а впоследствии переехала в ТЦ «Мега».