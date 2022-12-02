«Не можем выйти на самоокупаемость»: закрывается инклюзивная кофейня, которой выделили деньги из бюджета НСО

В Новосибирске закрывается первая инклюзивная кофейня-кондитерская «Шарлотка», которая открылась на Серебренниковской, 19 этим летом. Как сообщили в соцсетях кофейни, заведение съезжает со старого адреса и переезжает, но новый адрес пока неизвестен. Сегодня, 2 декабря, кофейня работает последний день.
— Будем откровенны: мы сами несколько обескуражены этим обстоятельством. Но внутри нашей команды живет уверенность в том, что любые испытания делают нас сильнее. Мы не планируем опускать руки и закрываться. Мы хотим удержать на плаву «Шарлотку» и искренне верим, что у нас всё-всё получится, — написал в соцсетях один из создателей, Сергей Лиджиев.
Как объяснил один из учредителей, сегодня, 2 декабря, кофейня работает последний день.
— Математика не сходится, не можем выйти на самоокупаемость, — отметил Сергей Лиджиев в комментариях.
На вопросы корреспондента НГС учредитель отвечать отказался. Напомним, что у кафе был заключен соцконтракт с правительством Новосибирской области. Всего в кафе вместе с государственными деньгами и личными средствами создателей было вложено 500 тысяч. В кафе с опытными бариста работали ребята, у которых диагностировали синдром Дауна. Что с ними будет дальше и будут ли они продолжать получать зарплату, учредитель не объяснил.
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