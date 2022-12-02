«Не можем выйти на самоокупаемость»: закрывается инклюзивная кофейня, которой выделили деньги из бюджета НСО

— Будем откровенны: мы сами несколько обескуражены этим обстоятельством. Но внутри нашей команды живет уверенность в том, что любые испытания делают нас сильнее. Мы не планируем опускать руки и закрываться. Мы хотим удержать на плаву «Шарлотку» и искренне верим, что у нас всё-всё получится, — написал в соцсетях один из создателей, Сергей Лиджиев.