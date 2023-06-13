Новосибирский военный посмертно получил звезду Героя России — награду его родным передали по поручению Путина

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по поручению президента РФ Владимира Путина 13 июня передал звезду Героя России семье новосибирца Вадима Лемеша. Сибиряк погиб в августе 2022 года во время участия в спецоперации. Об этом глава республики сообщил в личном Telegram-канале.
Супруга и дети Вадима Лемеша проживают в Майкопе, хотя сам он родом из Новосибирска, откуда на церемонию передачи звезды Героя России приехали его мама и брат.
— Вадим Вячеславович был кадровым офицером, окончил Новосибирское высшее командное училище. Служил в Северо-Кавказском и Южном военных округах. В разные годы возглавлял разведывательный и стрелковые взводы. Был командиром стрелковой роты, мотострелкового батальона, осуществлял огневую подготовку в ЮВО, — говорится в посте.
В 2020 году сибиряк служил в Сирии, а в 2022 году — на Донбассе. Вадим участвовал в освобождении Мариуполя, сражался в боях за Камышеваху, Попасную, Марьинку и другие населенные пункты. Погиб 6 августа в ходе артобстрела.
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