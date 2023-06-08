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Новосибирцы выбрали название для нового парка на реке Иня. Угадаете какое?

За название было отдано 21 тысяча голосов

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Новосибирцы ждут новый парк с 2018 года

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Новосибирцы выбрали название для нового парка в Первомайском районе на реке Иня. Он будет называться «Иня».

Результаты голосования были опубликованы на сайте «Жилье и городская среда».

Всего было четыре варианта: «Иня», «Прибрежный», «БерегИня», «Бобровый». За победившее название проголосовали 21 тысяча человек. Второе место у «Прибрежного» с 13,7 тысячами голосов.

Проект должны начать реализовывать в 2024 году. Новосибирцы ждут его с 2018 года. Как будет выглядеть парк «Иня» можно посмотреть на эскизах.

В начале февраля в Новосибирске завершилось официальное голосование за название нового парка у ЛДС. Жителям города предложили только одно наименование.

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ИняПаркПервомайский районНовосибирск
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