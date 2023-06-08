Новосибирцы выбрали название для нового парка на реке Иня. Угадаете какое?

Новосибирцы выбрали название для нового парка в Первомайском районе на реке Иня. Он будет называться «Иня».
Результаты голосования были опубликованы на сайте «Жилье и городская среда».
Всего было четыре варианта: «Иня», «Прибрежный», «БерегИня», «Бобровый». За победившее название проголосовали 21 тысяча человек. Второе место у «Прибрежного» с 13,7 тысячами голосов.
Проект должны начать реализовывать в 2024 году. Новосибирцы ждут его с 2018 года. Как будет выглядеть парк «Иня» можно посмотреть на эскизах.
В начале февраля в Новосибирске завершилось официальное голосование за название нового парка у ЛДС. Жителям города предложили только одно наименование.