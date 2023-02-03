В Новосибирске завершилось голосование за название парка у ЛДС — что выбрали сибиряки

В Новосибирске завершилось голосование за название нового парка у ЛДС. Жителям города предложили только одно наименование — «Арена».
Новосибирцам на сервисе госуслуг задавали вопрос «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?» Можно было согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «затрудняюсь ответить».
По завершении опроса 204 человека проголосовали за то, чтобы парк назвали «Арена», — это большинство голосов, поэтому парк назовут именно так. Против проголосовали 130 человек. Всего в опросе приняли участие 343 человека.
То, что жителям города предложили только одно наименование, возмутило читателей НГС. Они придумали свои названия для парка, после чего редакция устроила опрос. Так, в
В названии для нового парка жители Новосибирска предлагали фамилию директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика, очевидно, вспоминая про скандал с его участием. Всё, что известно о деле Мысика, мы собрали в одном сюжете.
Парк у ЛДС открыли еще в конце декабря, смотрите, как он выглядит, в нашем репортаже.