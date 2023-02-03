В Новосибирске завершилось голосование за название парка у ЛДС — что выбрали сибиряки

В Новосибирске завершилось голосование за название нового парка у ЛДС. Жителям города предложили только одно наименование — «Арена».



Новосибирцам на сервисе госуслуг задавали вопрос «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?» Можно было согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «затрудняюсь ответить».