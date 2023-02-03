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Тема дняНовосибирцы выбрали название парка у ЛДС
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В Новосибирске завершилось голосование за название парка у ЛДС — что выбрали сибиряки

Жителям города предложили один вариант

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В голосовании приняли участие 343 человека

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В Новосибирске завершилось голосование за название нового парка у ЛДС. Жителям города предложили только одно наименование — «Арена».

Новосибирцам на сервисе госуслуг задавали вопрос «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?» Можно было согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «затрудняюсь ответить».

По завершении опроса 204 человека проголосовали за то, чтобы парк назвали «Арена», — это большинство голосов, поэтому парк назовут именно так. Против проголосовали 130 человек. Всего в опросе приняли участие 343 человека.

Жители проголосовали за то, чтобы парк назвали «Арена»

Жители проголосовали за то, чтобы парк назвали «Арена»

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То, что жителям города предложили только одно наименование, возмутило читателей НГС. Они придумали свои названия для парка, после чего редакция устроила опрос. Так, в топ-3 вошли названия «Шайба», «Локотьлэнд» и «Мысик Palace».

В названии для нового парка жители Новосибирска предлагали фамилию директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика, очевидно, вспоминая про скандал с его участием. Всё, что известно о деле Мысика, мы собрали в одном сюжете.

Парк у ЛДС открыли еще в конце декабря, смотрите, как он выглядит, в нашем репортаже.

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Парки и скверыЛДСАренаГолосованиеГосуслугиАлександр Мысик
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