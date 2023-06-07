Набросились на вентилятор: новосибирцы массово скупают климатическую технику — мы обошли 5 магазинов и изучили цены

В Новосибирске жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры. В магазинах пустые полки, а спрос растет ежедневно. Очередь на установку кондиционеров растянулась на несколько недель. При этом цены на климатическую технику варьируются от нескольких сотен до несколько десятков тысяч. Корреспондент НГС прошлась по новосибирским магазинам, чтобы узнать, сколько стоят вентиляторы и кондиционеры и остались ли они где-нибудь. А эксперты рассказали, как правильно выбрать кондиционер.
В «Леруа Мерлен» для вторника буднего дня много народу и кипит жизнь. Журналист НГС прошла два круга в огромном магазине, но вентиляторов не обнаружила. Пришлось подходить к консультанту, который уже привычным тоном, явно отвечая на вопрос не в первый раз, объяснил, что вентиляторы закончились и их привезут через полчаса. Кондиционеры же находятся в отделе с электроникой.
Я сделала шаг от консультанта, и тут же к нему подошли две девушки. Мужчина повторил то же самое.
— Ну до часа подождем, — говорит одна посетительница другой.
Подойдя в отдел электроники я и замечаю место, где должны быть вентиляторы. Там стоят огромные пустые корзины с небольшими отделами для мини-вентиляторов.
Настольные вентиляторы в «Леруа Мерлен» стоят от 625 рублей. Они примерно
Кондиционеров в «Леруа Мерлен» много. Самый дешевый стоит
В крупном магазине техники DNS тоже висит много кондиционеров. Но, как объяснил продавец-консультант, их установка расписана на три недели вперед, так что горожане предпочитают покупать вентиляторы. Их нужно только воткнуть в розетку. Правда, вентиляторы в DNS закончились.
Как рассказала читательница НГС Елена, купить вентилятор в DNS можно быстро, даже если в магазине их нет.
— Я открыла сайт, смотрю понравившиеся мне вентиляторы, у которых много хороших отзывов и параметры. Смотрю в наличии в одном-двух магазинах. И то где-нибудь за аэропортом. И сразу отправляют на склад. Почти везде. Во многих есть какие-то дешевые, которые разваливаются сразу. И я заказала на складе, — объяснила Елена.
Как добавила девушка, вентилятор пришел в магазин в тот же день, около шести вечера. Елена просто пришла и забрала.
В DNS один из самых дешевых кондиционеров стоит
В магазине Bork в ТРЦ «Аура» есть разные виды вентиляторов, но цены в разы выше. Напольный вентилятор там стоит
Интересный образец для жителей Новосибирска — климатический комплекс. Он работает и как обогреватель на
В «Эльдорадо» вентиляторы стоят практически на входе и помечены желтыми ценниками со скидкой. Небольшой зеленый вентилятор стоит 2199 рублей.
В «Эльдорадо» есть вентиляторы разных размеров и цветов, но они разбросаны по всему магазину. Кондиционеры в магазине стоят от
В месте, где должны стоять вентиляторы, полки полупустые. Там стоят лишь несколько больших вентиляторов. Тут они не дорогие — от 1 до 10 тысяч рублей.
На витрине также выставлены потертые вентиляторы.
В соседнем магазине «М. Видео» вентиляторы тоже выставлены на самое видно место. В этом магазине они стоят от
На стене висит много кондиционеров, но у большинства есть приписка: «Этот товар продан». Информационный листочек отправляет покупателей на сайт. Оставшиеся кондиционеры стоят от 22 до
В магазине есть и маленькие кондиционеры. Они стоят в районе
«Спрос вырос на 57%»
Аналитики сайта с бесплатными объявлениями «Авито» рассказали, что в первые дни лета в Новосибирской области спрос на климатическую технику вырос на 57% в сравнении с таким же периодом 2022 года. Эксперты «Авито» поделились с НГС информацией, как правильно выбрать вентиляторы и кондиционеры.
Вентилятор, как утверждают эксперты, не снижает температуру, а только перемещает ее по комнате. Различаются вентиляторы в первую очередь размерами.
— На «Авито» в Новосибирске маленький вентилятор можно купить всего за 500 рублей. Спрос на вентиляторы в области в начале июня вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя стоимость устройства составляет
Средняя цена кондиционеров на сайте «Авито» составляет
— Моноблоки стоят дешевле, но по сравнению со сплит-системами более шумные и менее эстетичные: в напольных моделях воздух отводится через специальный шланг, который выходит в окно. В целом, традиционный моноблок на окне считается «приветом из 90-х». Бывают мобильные моноблоки на колесах, которые удобно перемещать из комнаты в комнату или брать с собой на дачу. Существуют и мини-версии, которые пригодятся, если нужно отдельно позаботиться о микроклимате в конкретной зоне. Такой можно приобрести на «Авито» за
Сплит-системы же более надежные и современные. Они также энергоемкие и чаще оснащены дополнительными функциями. Такие, как очистка воздуха, ионизация и увлажнение. Сплит-системы не шумят, так как блок с конденсатом у них устанавливается снаружи, на фасаде дома.
— Если внутренних блоков несколько, модель считается мультисплит-системой. Они подходят большим квартирам с несколькими комнатами. Минус мультисплит-систем в том, что они не позволяют устанавливать разную температуру в разных комнатах: все части такого кондиционера работают в одном режиме. С этим справляются более умные устройства — мультизональные VRF-системы, — добавили в «Авито».
Чаще всего кондиционеры устанавливают на стену. Но это приводит к сквознякам. Для защиты от болезней лучше установить кондиционер на пол или на потолок.
Кондиционеры также различаются мощностью. Обычно в инструкции указывается размер комнаты, в которой можно установить климатическую технику. Но можно посчитать и самостоятельно.
— Для этого понадобится объем помещения — произведение высоты потолков на площадь — и коэффициент удельной мощности. Это постоянная величина, которая зависит от того, на какой стороне здания находится квартира — освещенной или теневой. Если комната сильно прогревается за день, нужно ориентироваться на
В современных кондиционерах множество опций. Эксперты «Авито» рассказали, на каких можно сэкономить, а какие функции полезные. К полезным они относят очистку воздуха, которая также поможет поглощать запахи, вентиляцию, обогрев и осушение.
А вот сэкономить эксперты предлагают на ионизации. Эта функция насыщает воздух аэроионами, которые должны всячески улучшать самочувствие. Однако большинство пользователей кондиционеров никакого эффекта от ионизации не ощущают.
Лишними могут оказаться поддержка Wi-Fi, поддержка голосовых помощников, датчики движения и режим сна или ночной режим. Все эти вещи могут упростить вашу жизнь, но их задачи решаются и ручной регулировкой.
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