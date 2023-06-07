Набросились на вентилятор: новосибирцы массово скупают климатическую технику — мы обошли 5 магазинов и изучили цены

Я сделала шаг от консультанта, и тут же к нему подошли две девушки. Мужчина повторил то же самое.

— Ну до часа подождем, — говорит одна посетительница другой.

Подойдя в отдел электроники я и замечаю место, где должны быть вентиляторы. Там стоят огромные пустые корзины с небольшими отделами для мини-вентиляторов.