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Набросились на вентилятор: новосибирцы массово скупают климатическую технику — мы обошли 5 магазинов и изучили цены

Кондиционеры остались, но их установку можно ждать неделями

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Жители Новосибирска раскупают вентиляторы

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В Новосибирске жители массово раскупают вентиляторы и кондиционеры. В магазинах пустые полки, а спрос растет ежедневно. Очередь на установку кондиционеров растянулась на несколько недель. При этом цены на климатическую технику варьируются от нескольких сотен до несколько десятков тысяч. Корреспондент НГС прошлась по новосибирским магазинам, чтобы узнать, сколько стоят вентиляторы и кондиционеры и остались ли они где-нибудь. А эксперты рассказали, как правильно выбрать кондиционер.

Корзины с вентиляторами в «Леруа Мерлен» пустые

Корзины с вентиляторами в «Леруа Мерлен» пустые

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В «Леруа Мерлен» для вторника буднего дня много народу и кипит жизнь. Журналист НГС прошла два круга в огромном магазине, но вентиляторов не обнаружила. Пришлось подходить к консультанту, который уже привычным тоном, явно отвечая на вопрос не в первый раз, объяснил, что вентиляторы закончились и их привезут через полчаса. Кондиционеры же находятся в отделе с электроникой.

Я сделала шаг от консультанта, и тут же к нему подошли две девушки. Мужчина повторил то же самое.

— Ну до часа подождем, — говорит одна посетительница другой.

Подойдя в отдел электроники я и замечаю место, где должны быть вентиляторы. Там стоят огромные пустые корзины с небольшими отделами для мини-вентиляторов.

Мощность такого вентилятора <nobr class="_">3 Вт</nobr>

Мощность такого вентилятора 3 Вт

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Настольные вентиляторы в «Леруа Мерлен» стоят от 625 рублей. Они примерно 10 см высотой. Мощность вентилятора за 625 рублей — 3 Вт, а маленький вентилятор за 787 рублей имеет мощность 15 Вт.

В «Леруа Мерлен» продают современные сплит-системы

В «Леруа Мерлен» продают современные сплит-системы

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Кондиционеров в «Леруа Мерлен» много. Самый дешевый стоит 18 тысяч. Один из самых дорогих — 57 тысяч. Кондиционеры могут охватывать площадь помещения от 20 кв. м.

В крупном магазине техники DNS тоже висит много кондиционеров. Но, как объяснил продавец-консультант, их установка расписана на три недели вперед, так что горожане предпочитают покупать вентиляторы. Их нужно только воткнуть в розетку. Правда, вентиляторы в DNS закончились.

Как рассказала читательница НГС Елена, купить вентилятор в DNS можно быстро, даже если в магазине их нет.

— Я открыла сайт, смотрю понравившиеся мне вентиляторы, у которых много хороших отзывов и параметры. Смотрю в наличии в одном-двух магазинах. И то где-нибудь за аэропортом. И сразу отправляют на склад. Почти везде. Во многих есть какие-то дешевые, которые разваливаются сразу. И я заказала на складе, — объяснила Елена.

Как добавила девушка, вентилятор пришел в магазин в тот же день, около шести вечера. Елена просто пришла и забрала.

В DNS установку кондиционеров нужно ждать три недели

В DNS установку кондиционеров нужно ждать три недели

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В DNS один из самых дешевых кондиционеров стоит 15 тысяч рублей. Самый дорогой — 94 тысячи. У обоих при этом площадь помещения, на которую они рассчитаны, — 25 кв. м.

В Bork вентиляторы выставили на витрину

В Bork вентиляторы выставили на витрину

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В магазине Bork в ТРЦ «Аура» есть разные виды вентиляторов, но цены в разы выше. Напольный вентилятор там стоит 54 тысячи. Произведен в Японии. Мощность его не указана. Но есть вентиляторы и подешевле — за 18 тысяч рублей. И есть вентилятор настольный, который стоит 3 тысячи рублей.

Вентиляторы могут выглядеть по-разному

Вентиляторы могут выглядеть по-разному

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Интересный образец для жителей Новосибирска — климатический комплекс. Он работает и как обогреватель на 2200 Вт, и как вентилятор с воздушным ударом до 9 м. Также комплекс увлажнит воздух. При этом стоит такая установка 45 тысяч рублей.

Есть розовые и зеленые вентиляторы

Есть розовые и зеленые вентиляторы

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В «Эльдорадо» вентиляторы стоят практически на входе и помечены желтыми ценниками со скидкой. Небольшой зеленый вентилятор стоит 2199 рублей.

В среднем вентиляторы стоят несколько тысяч рублей

В среднем вентиляторы стоят несколько тысяч рублей

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В «Эльдорадо» есть вентиляторы разных размеров и цветов, но они разбросаны по всему магазину. Кондиционеры в магазине стоят от 18 тысяч рублей. С желтыми ценниками, в основном, представлены кондиционеры по цене от 21 до 25 тысяч рублей.

Кондиционеры бывают двух видов: моноблоки и сплит-системы

Кондиционеры бывают двух видов: моноблоки и сплит-системы

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В месте, где должны стоять вентиляторы, полки полупустые. Там стоят лишь несколько больших вентиляторов. Тут они не дорогие — от 1 до 10 тысяч рублей.

В «Эльдорадо» стоят пустые полки

В «Эльдорадо» стоят пустые полки

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На витрине также выставлены потертые вентиляторы.

Некоторые вентиляторы уже не имеют товарный вид

Некоторые вентиляторы уже не имеют товарный вид

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В соседнем магазине «М. Видео» вентиляторы тоже выставлены на самое видно место. В этом магазине они стоят от 3 тысяч рублей.

Вентиляторы различаются размером и мощностью

Вентиляторы различаются размером и мощностью

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Такие стильные вентиляторы стоят от <nobr class="_">11 тысяч</nobr> рублей

Такие стильные вентиляторы стоят от 11 тысяч рублей

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На стене висит много кондиционеров, но у большинства есть приписка: «Этот товар продан». Информационный листочек отправляет покупателей на сайт. Оставшиеся кондиционеры стоят от 22 до 61 тысячи рублей.

Многие кондиционеры уже проданы и ждут установки

Многие кондиционеры уже проданы и ждут установки

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В магазине есть и маленькие кондиционеры. Они стоят в районе 2 тысяч рублей.

В офис можно купить маленький вентилятор

В офис можно купить маленький вентилятор

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«Спрос вырос на 57%»

Аналитики сайта с бесплатными объявлениями «Авито» рассказали, что в первые дни лета в Новосибирской области спрос на климатическую технику вырос на 57% в сравнении с таким же периодом 2022 года. Эксперты «Авито» поделились с НГС информацией, как правильно выбрать вентиляторы и кондиционеры.

Вентилятор, как утверждают эксперты, не снижает температуру, а только перемещает ее по комнате. Различаются вентиляторы в первую очередь размерами.

— На «Авито» в Новосибирске маленький вентилятор можно купить всего за 500 рублей. Спрос на вентиляторы в области в начале июня вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средняя стоимость устройства составляет 3,6 тысячи рублей. Однако, если нужно изменить микроклимат во всей комнате, вентилятора, скорее всего, будет недостаточно, — объяснили эксперты.

Средняя цена кондиционеров на сайте «Авито» составляет 22,6 тысячи рублей. За год их продажи выросли в 8 раз. Кондиционеры делятся на два вида: моноблоки, в которых испаритель и конденсатор находятся в одном корпусе, и сплит-системы, где эти части разделены на два или более блока.

— Моноблоки стоят дешевле, но по сравнению со сплит-системами более шумные и менее эстетичные: в напольных моделях воздух отводится через специальный шланг, который выходит в окно. В целом, традиционный моноблок на окне считается «приветом из 90-х». Бывают мобильные моноблоки на колесах, которые удобно перемещать из комнаты в комнату или брать с собой на дачу. Существуют и мини-версии, которые пригодятся, если нужно отдельно позаботиться о микроклимате в конкретной зоне. Такой можно приобрести на «Авито» за 1,5 тысячи рублей, — отметили в пресс-службе «Авито».

Сплит-системы же более надежные и современные. Они также энергоемкие и чаще оснащены дополнительными функциями. Такие, как очистка воздуха, ионизация и увлажнение. Сплит-системы не шумят, так как блок с конденсатом у них устанавливается снаружи, на фасаде дома.

— Если внутренних блоков несколько, модель считается мультисплит-системой. Они подходят большим квартирам с несколькими комнатами. Минус мультисплит-систем в том, что они не позволяют устанавливать разную температуру в разных комнатах: все части такого кондиционера работают в одном режиме. С этим справляются более умные устройства — мультизональные VRF-системы, — добавили в «Авито».

Чаще всего кондиционеры устанавливают на стену. Но это приводит к сквознякам. Для защиты от болезней лучше установить кондиционер на пол или на потолок.

Кондиционеры также различаются мощностью. Обычно в инструкции указывается размер комнаты, в которой можно установить климатическую технику. Но можно посчитать и самостоятельно.

— Для этого понадобится объем помещения — произведение высоты потолков на площадь — и коэффициент удельной мощности. Это постоянная величина, которая зависит от того, на какой стороне здания находится квартира — освещенной или теневой. Если комната сильно прогревается за день, нужно ориентироваться на 40 Вт/куб. м, если нет — на 30 Вт/куб. м. Так, в помещении объемом 25 х 3 м, находящемся на теневой стороне дома, понадобится кондиционер мощностью 2,3 кВт, — посчитали эксперты.

В современных кондиционерах множество опций. Эксперты «Авито» рассказали, на каких можно сэкономить, а какие функции полезные. К полезным они относят очистку воздуха, которая также поможет поглощать запахи, вентиляцию, обогрев и осушение.

А вот сэкономить эксперты предлагают на ионизации. Эта функция насыщает воздух аэроионами, которые должны всячески улучшать самочувствие. Однако большинство пользователей кондиционеров никакого эффекта от ионизации не ощущают.

Лишними могут оказаться поддержка Wi-Fi, поддержка голосовых помощников, датчики движения и режим сна или ночной режим. Все эти вещи могут упростить вашу жизнь, но их задачи решаются и ручной регулировкой.

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