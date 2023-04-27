Прискакал мангал: «Леруа Мерлен», «Ашан» и Hoff выставили товары для дачи и отдыха — изучаем цены

Тепло с трудом и нехотя, но всё же приходит в наши края. И горожанам хочется уже вырваться на природу — пожарить шашлыки или просто посидеть на свежем воздухе с книжкой или с бокалом чего-то приятного. Организовать всё это можно и самостоятельно, но для того, чтобы это сделать, вам потребуются кое-какие устройства, мебель и аксессуары. Обозреватель НГС прошелся по магазинам, которые уже выставили подобные сезонные товары.
Хорошая погода, красивый вид и приятная компания, конечно, позволят получить удовольствие от выезда на природу, даже если вы ограничитесь перекусом в виде взятых с собой бутербродов и лежанием на травке. Но человек так устроен, что, даже полежав на травке, начинает хотеть большего. Удобного мангала, чтобы приготовить шашлыки мечты, просторного навеса, под которым можно укрыться от солнца, и прочих приятных буржуазных мелочей. Посмотрим, что могут предложить магазины желающим отдохнуть на свежем воздухе, но с комфортом.
Магазин Hoff на улице Мира встречает утром пустой парковкой и такими же пустыми залами. Уже на входе вас ждет объявление о сезонных товарах на первом этаже. Товаров, правда, немного: садовые качели с навесом (5299 рублей), пара складных шезлонгов (от 399 рублей за штуку) и некоторое количество садовой мебели (набор из складного стола и двух складных стульев потянет на 10 тысяч).
Чуть дальше, впрочем, обнаруживается еще один садовый уголок, рассчитанный уже на более платежеспособную публику. Полки здесь заставлены горшками и фигурками для украшения газонов. А главный предмет экстерьера — большое кресло с кокетливым зонтиком (20 тысяч рублей). Зонтика хватит только на то, чтобы защитить голову и плечи, но в этом и состоит смысл данного устройства. Можно обойтись без шляпы.
Садовые гномы выглядят просто мимимишными безделушками, призванными оживить газон или маленький садик. Однако за ними стоит целая история. Придумали их еще в Австрии в эпоху Ренессанса, и с тех пор мода распространилась по всей Европе. В фильме «Амели» главная героиня похищает гнома из сада отца, который слишком увлекся сооружением мемориала погибшей супруге (гном там был основным элементом), и отдает подруге-стюардессе, которая потом начинает слать фото гнома на фоне разных мировых достопримечательностей. Эта история породила целое движение «Фронт освобождения садовых гномов» (Front de Libération des Nains de Jardins), участники которой натурально крали такие игрушки и отправляли их в путешествия по миру. В Нoff есть довольно богатый выбор сравнительно недорогих и компактных фигурок. Так что можно обойтись без воровства.
А «Леруа Мерлен» все эти садово-дачные товары вынесены в отдельный шатер, стоящий рядом с торговым комплексом. Желающие организовать дачный отдых основательно могут прикупить здесь целые шатры разной формы, куда поместится небольшая компания с диванами и столами. Даже на кальяны места хватит. Стоят такие сооружения обычно 20–30 тысяч, но можно найти и более доступные варианты.
Чуть дальше шеренгой выстроились подвесные кресла и садовые качели — простая штука, которую можно увезти в достаточно просторном багажнике легкового автомобиля, превращающая обычный газон в почти гламурное место. Остается расставить по углам садовых гномов и взять в руки бокал с чем-нибудь, что обычно улучшает ваше настроение. Цены на это удовольствие начинаются примерно от 10 тысяч рублей.
Ну и понятно, что летний отдых нельзя представить без еды, приготовленной на углях. Мангальные, или барбекю-зоны встречают покупателей еще снаружи. Это простые, но довольно громоздкие конструкции, для перевозки которых потребуется хотя бы «Газель». Стоят такие штуки не меньше 20 тысяч рублей (но есть конструкции за 40 и даже 60 тысяч), зато, как правило, они имеют какой-то навес, закрывающий как минимум зону готовки. Так что не к месту пошедший дождь не оставит вашу компанию без еды.
Мангал может быть не только полезен, но и красив собой. Менее чем за 16 тысяч рублей, например, можно приобрести себе скульптуру оленя из металла, совместимую с жаркой на ней шашлыков. На рога оленя, кстати, можно повестить что-нибудь временно ненужное: дамскую шляпу, лавровый венок или корону.
Есть здесь что присмотреть себе и покупателю с минимальным бюджетом. Компактный переносной гриль можно взять с собой, буквально положив его в рюкзак. Места хвати и для угля, и для того, что на этом гриле вы собрались жарить. Но вот напитки лучше бы поручить кому-то еще. Вы же не в одиночестве собираетесь на пикник.
В гипермаркете «О`Кей» товары для дачи и пикников встречают покупателей уже в промозоне. Чего-то особенного тут найти не удалось, но товар и подобран так, чтобы вы смогли купить всё нужное сразу. Не только мясо, но и небольшой гриль, складной мангал, а также сетки и шампуры разных размеров.
Еще больше всяких мелочей в «Ашане». Здесь можно купить и уже готовые массивные металлические мангалы с крышей, и конструкции поменьше, и вовсе складные, практически одноразовые штуки, которые тем не менее почти ничего не весят. Целый длинный стеллаж занимают шампуры, сетки, жидкость для розжига, посуда.
Много здесь легкой складной и пластиковой мебели, которую можно в случае необходимости компактно сложить и убрать куда-то в кладовку. Легкие складные кресла и вовсе поместятся в багажник. Так что, даже выехав на шашлыки просто на берег Обского моря, можно организовать себя некоторый лаундж.
Главное только, накупив всяких штук для отдыха, не забывать, что вести себя по-свински можно только в пределах вашего участка. Выезжая на природу, хорошо позаботиться о том, чтобы увезти с собой произведенный мусор, и вообще о том, чтобы место этого самого отдыха не производило впечатление зоны стихийного бедствия, что случается, увы, сплошь и рядом. Иначе, по старинному сибирскому поверью, все эти мангалы, садовая мебель и даже гномики радости вам не принесут.