Прискакал мангал: «Леруа Мерлен», «Ашан» и Hoff выставили товары для дачи и отдыха — изучаем цены

Садовые гномы выглядят просто мимимишными безделушками, призванными оживить газон или маленький садик. Однако за ними стоит целая история. Придумали их еще в Австрии в эпоху Ренессанса, и с тех пор мода распространилась по всей Европе. В фильме «Амели» главная героиня похищает гнома из сада отца, который слишком увлекся сооружением мемориала погибшей супруге (гном там был основным элементом), и отдает подруге-стюардессе, которая потом начинает слать фото гнома на фоне разных мировых достопримечательностей. Эта история породила целое движение «Фронт освобождения садовых гномов» (Front de Libération des Nains de Jardins), участники которой натурально крали такие игрушки и отправляли их в путешествия по миру. В Нoff есть довольно богатый выбор сравнительно недорогих и компактных фигурок. Так что можно обойтись без воровства.