Началась «Народная премия НГС»: «Моя Мишель» открыла церемонию песней «Зима в сердце»

Группа «Моя Мишель» открыла «Народную премию НГС» в киноконцертном комплексе им. Маяковского песней «Зима в сердце» — это кавер на песню группы «Гости из будущего».
«Моя Мишель» — поп-группа Тани Ткачук, которая основана в 2009 году в Благовещенске.
Трек «Зима в сердце» группа выпустила в 2021 году, и он быстро набрал популярность.
Ранее мы рассказывали о том, каким стал прошедший, 2022-й год, для творчества группы «Моя Мишель».
О том, что происходит на «Народной премии НГС», мы рассказываем в онлайн-трансляции. Посмотреть прямую трансляцию с события можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».