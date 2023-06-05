freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 4/10
usd 80.88
eur 87.10
СрочноСмотрим «Народную премию НГС» - трансляция
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

Началась «Народная премия НГС»: «Моя Мишель» открыла церемонию песней «Зима в сердце»

Это кавер на песню группы «Гости из будущего»

В 2022 году группа выпустила свой новый альбом «Из цветов и темноты»

Поделиться

Группа «Моя Мишель» открыла «Народную премию НГС» в киноконцертном комплексе им. Маяковского песней «Зима в сердце» — это кавер на песню группы «Гости из будущего».

«Моя Мишель» — поп-группа Тани Ткачук, которая основана в 2009 году в Благовещенске.

Трек «Зима в сердце» группа выпустила в 2021 году, и он быстро набрал популярность

Трек «Зима в сердце» группа выпустила в 2021 году, и он быстро набрал популярность

Поделиться

Трек «Зима в сердце» группа выпустила в 2021 году, и он быстро набрал популярность.

Ранее мы рассказывали о том, каким стал прошедший, 2022-й год, для творчества группы «Моя Мишель».

О том, что происходит на «Народной премии НГС», мы рассказываем в онлайн-трансляции. Посмотреть прямую трансляцию с события можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».

По теме

Народная премияМоя МишельКонцертГости из будущегоКинотеатр Маяковский
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter