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10-летняя девочка сломала руку на необычных уличных батутах в новом парке «Арена»

Вице-мэр Новосибирска заверила, что батуты проверят эксперты

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Высота батутов в парке «Арена» — практически уровень земли

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1 июня десятилетняя дочь Екатерины Черкасовой сломала две кости левого предплечья при неудачном приземлении на батуте в парке «Арена». Об этом женщина рассказала НГС, предъявив соответствующую справку из детской городской клинической больницы.

— Она была с отцом, попрыгала на батуте на этом, пошли к речке, потом дочери стало плохо, голова закружилась. На расспросы ответила, что неудачно приземлилась. Повезли ее в больницу, там диагностировали перелом. Мы вернулись к этим батутам, смотрим, что в одном из них на покрытии щели, в одной из них дочь ногой и застряла. Само обрамление вокруг батутов слишком жесткое, именно об него она и ударилась, — рассказала Черкасова.

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Екатерина пока не стала обращаться с жалобой к руководству «Арены», но решила предать произошедшее огласке в интересах других детей. НГС запросил комментарий у вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой (ей подведомственна дирекция городских парков).

— Пока дирекция не получала официальных претензий ни от одного из родителей по поводу инцидентов в парке «Арена». Тем не менее, изучив предоставленную вами справку из больницы и обращение жительницы, мы организовали проверку. Первичный осмотр батутов дефектов не выявил, но мы ожидаем экспертов для обстоятельного заключения. Такие батуты в Новосибирске распространены в основном в частных заведениях, у нас они первые такие в новом парке. Тем не менее мы заказали экспертную оценку объекта, — сказала НГС Терешкова.

2 июня стало известно, что волейбольную площадку в новом парке «Арена» проверят после публикации НГС — новосибирцы жаловались на острые камни. Также, по словам очевидцев, в песке на площадке лежит строительный мусор.

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