10-летняя девочка сломала руку на необычных уличных батутах в новом парке «Арена»

— Она была с отцом, попрыгала на батуте на этом, пошли к речке, потом дочери стало плохо, голова закружилась. На расспросы ответила, что неудачно приземлилась. Повезли ее в больницу, там диагностировали перелом. Мы вернулись к этим батутам, смотрим, что в одном из них на покрытии щели, в одной из них дочь ногой и застряла. Само обрамление вокруг батутов слишком жесткое, именно об него она и ударилась, — рассказала Черкасова.