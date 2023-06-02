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Волейбольную площадку в новом парке «Арена» проверят после публикации НГС — новосибирцы жаловались на острые камни

Также, по словам очевидцев, в песке на площадке лежит строительный мусор

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Так выглядит покрытие площадки для пляжного волейбола — играть на таком босиком может быть просто опасно

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Мэрия Новосибирска проверит покрытие волейбольной площадки в парке «Арена» — это следует из ответа на запрос НГС.

— На данный момент МАУ «Дирекция городских парков» совместно с проектировщиком проверяет покрытие волейбольной площадки на соответствие предъявленным требованиям, планируется проводить просеивание песка, — рассказали в пресс-центре мэрии.

При этом в мэрии подчеркнули, что площадка соответствует проектной документации. Раздевалки и скамейки для игроков проектом предусмотрены не были, но этот вопрос сегодня рассматривают в «Дирекции городских парков», добавили в ответе на запрос.

На качество покрытия на волейбольной площадке в парке «Арена» пожаловались игроки: они обнаружили в песке острые камни и строительный мусор, а сам песок, по их словам, не соответствует требованиям. О ситуации в авторской колонке на НГС рассказала жительница Левобережья Наталья Плотникова.

Парк АренаНовый ЛДСМэрия НовосибирскаПляжный волейбол
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