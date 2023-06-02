Волейбольную площадку в новом парке «Арена» проверят после публикации НГС — новосибирцы жаловались на острые камни

Мэрия Новосибирска проверит покрытие волейбольной площадки в парке «Арена» — это следует из ответа на запрос НГС.
— На данный момент МАУ «Дирекция городских парков» совместно с проектировщиком проверяет покрытие волейбольной площадки на соответствие предъявленным требованиям, планируется проводить просеивание песка, — рассказали в пресс-центре мэрии.
При этом в мэрии подчеркнули, что площадка соответствует проектной документации. Раздевалки и скамейки для игроков проектом предусмотрены не были, но этот вопрос сегодня рассматривают в «Дирекции городских парков», добавили в ответе на запрос.
На качество покрытия на волейбольной площадке в парке «Арена» пожаловались игроки: они обнаружили в песке острые камни и строительный мусор, а сам песок, по их словам, не соответствует требованиям. О ситуации в авторской колонке на НГС рассказала жительница Левобережья Наталья Плотникова.