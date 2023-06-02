Волейбольную площадку в новом парке «Арена» проверят после публикации НГС — новосибирцы жаловались на острые камни

На качество покрытия на волейбольной площадке в парке «Арена» пожаловались игроки: они обнаружили в песке острые камни и строительный мусор, а сам песок, по их словам, не соответствует требованиям. О ситуации в авторской колонке на НГС рассказала жительница Левобережья Наталья Плотникова.