«Мы будто вторглись на стройплощадку»: новосибирцы оценили волейбольную площадку в парке «Арена» — там песок с камнями и мусор

Парк «Арена» — самый новый, самый большой и современный в Новосибирске. Кроме того, это первое по-настоящему спортивное пространство: здесь есть и скейт-парк, и памп-трек и много других активных зон. Среди них площадка для пляжного волейбола. Раньше в него играли на пляже «Наутилус», но он закрыт уже несколько лет, а альтернативы ему в такой же хорошей доступности не было, так что новую площадку ждали. Но любители пляжного волейбола оказались разочарованы. Почему — рассказала жительница Левобережья Наталья Плотникова, которая часто общается с игроками. Публикуем ее наблюдения от первого лица.
— Поздравляю! Дождались! Теперь у вас столько места — хоть всем городом приезжайте и играйте круглосуточно, — еще недавно я поздравляла друзей-спортсменов с новой волейбольной площадкой в парке «Арена». И вот теперь начала получать от них обратную связь.
Раньше с апреля и по октябрь бо́льшая часть любителей пляжного волейбола проводила всё свое свободнее время на пляже «Наутилус». Это касается и поклонников командной игры по всем правилам, и любителей побросать мяч просто так, что называется «в кружочке». «Наутилус» закрыли. Пришлось искать какие-то альтернативы, не всегда удобные и не всем подходящие.
И тут — нате вам, приятный сюрприз и подарок от города: огромная спортивная площадка сразу с шестью сетками. Места действительно хватит всем. Волейболисты еле дождались, пока сойдет снег и просохнет песок.
Но почему-то сегодня каждый первый спортсмен после игры уходит с этой площадки с легким недоумением и немым вопросом: «Что это было?» Что не так-то? После того как друзья начали присылать мне фотографии травмированных ног и свои комментарии, я решила рассмотреть поближе этот спортивный объект и поговорить с игроками.
С утра, когда на площадке безлюдно, самое время, чтобы сделать несколько кадров, никому не мешая. Первое, что бросается в глаза, — камни. Даже не редкие или случайные, как это бывает на пляжном песке, а огромное количество камней разных размеров. Да к тому же с острыми гранями. Волейбол — достаточно динамичная игра. Как бегать и прыгать по такой поверхности, тем более босиком, сложно представить.
В некоторых местах из-под песка торчат жуткие лохмотья — очевидно, это подложка из геотекстиля. Непонятно, каким образом она умудрилась «выйти» на поверхность, да еще в таком виде и в таком количестве.
Вечером приехала в парк снова в надежде пообщаться с волейболистами.
— Как вам новая площадка? Поделитесь впечатлениями.
— Идея классная! Расположение удобное, добраться даже без авто любой может без проблем. Площадка огромная. Место красивое. Но не оставляет чувство, что мы незаконно вторглись на строящийся объект. Что она еще не доделана, а мы просто самовольно пришли и играем. Потому что такого покрытия на спортивных площадках не бывает и быть не может. Посмотрите — сплошные камни, какие-то тряпки, деревяшки, щепки. Играть на таком песке опасно.
— А может, этот песок — какая-то подложка, база под настоящий песок, который чуть позже привезут? — начали высказывать свои предположения другие игроки.
— Нелогично: разные слои песка всё равно перемешаются через какое-то время. И кроме того, почему, если это пока не спортивная, а стройплощадка, ее не огородили, как скейт-парк с памп-треком рядом, хотя бы лентой?
— А если строители просто ждут специальную машину-«сито»? Есть ведь такая пляжеуборочная техника, которая на 15–
— Было бы неплохо, только этот песок такая машина не спасет. Он просто другой. Этот, скорее всего, карьерный: крупный, песчинки острые, и камней в нем полно. Примеси всякие, глины много, потому долго просыхает после дождя, вязким становится. А пыли в нем сколько, видели? Команды в пылевом облаке постоянно играют. Для пляжного волейбола нужно по-хорошему использовать мелкий кварцевый песок белого цвета — площадка для игры идеальная получается.
— А может, когда всё было на этапе идей, проектов, согласований, там как раз учитывали правильное покрытие? А потом, как иной раз бывает, когда от заказчика к подрядчику, к субподрядчику, к субсубподрядчику передали, первоначальный текст «кварцевый песок мелкой фракции» превратился просто в любой «песок»? — прозвучало еще одно предположение.
— Эх… Здесь бы можно было открытые соревнования проводить… Да ни один спорткомитет не допустит с такими условиями… Ведь там свои правила, регламенты, требования.
Это точно: не только соревнования проводить, но даже тренироваться не позволят официально. Уже после общения со спортсменами поискала информацию в интернете. Вот, пожалуйста, в открытом доступе есть правила, утвержденные Министерством спорта, раздел с требованиями к игровой поверхности для пляжного волейбола.
В конце разговора поинтересовалась, чего еще не хватает игрокам для «полного счастья» на новой площадке в парке «Арена»? Спортсмены задумались, но всё же помечтали о том, что хотелось бы здесь видеть. Например, после нескольких часов активных игр на песке не мешало бы умыться — пусть не душ, а хотя бы краны-ногомойки, как на «Наутилусе», были. Кабинку для переодевания — мы же в обычный мир возвращаемся с площадки, и в транспорт общественный в пыльном и грязном — не вариант. Дорожки вдоль площадки не хватает, чтобы в уличной обуви пройти можно было, — не по земле и не по песку. И лавочки бы, хотя бы временные. Чтобы и отдохнуть, и вещи свои сложить не на землю. Тут ребята на лист фанеры указали: его специально принесли на поле: раздевалка, камера хранения, стол, лавочка — всё в одном.
— Но это так, мечты, — подытожили спортсмены. — Парк еще строится. Вполне возможно, что всё это запланировано и появится в каком-то будущем. А если и не появится — не беда, пережить можно. В любом случае за саму площадку, за такой подарок, конечно, спасибо. Но вот песок… Это самое главное для пляжного волейбола. С ним обязательно что-то нужно делать.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, прошла ли площадка соответствующие проверки, планируется ли замена песка и установка скамеек и раздевалок для игроков.
Строительство парка «Арена» действительно еще не завершено: к Дню города здесь обещают открыть кафе, не закончено строительство памп-трека для велосипедистов. При этом в завершенной части парка уже планируют массовые мероприятия — там, например, пройдет VK Fest.