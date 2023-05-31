«Мы будто вторглись на стройплощадку»: новосибирцы оценили волейбольную площадку в парке «Арена» — там песок с камнями и мусор

— Поздравляю! Дождались! Теперь у вас столько места — хоть всем городом приезжайте и играйте круглосуточно, — еще недавно я поздравляла друзей-спортсменов с новой волейбольной площадкой в парке «Арена». И вот теперь начала получать от них обратную связь.

Раньше с апреля и по октябрь бо́льшая часть любителей пляжного волейбола проводила всё свое свободнее время на пляже «Наутилус». Это касается и поклонников командной игры по всем правилам, и любителей побросать мяч просто так, что называется «в кружочке». «Наутилус» закрыли. Пришлось искать какие-то альтернативы, не всегда удобные и не всем подходящие.