Как Новосибирск украсят ко Дню города? Разглядываем яркие цветные плакаты

Вчера, 31 мая, в мэрии Новосибирска прошло совещание о мероприятиях ко Дню города в Новосибирске. На нем вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова презентовала концепцию оформления города к празднику — публикуем макеты.
— В стилистике 130-летия Новосибирска используется яркая цветовая палитра. В каждом цвете — многогранность Новосибирска. Используются изображения герба, контуры известных архитектурных зданий, символов. Дополняют стиль объемные фигуры сердца, ели — они придают современности и динамичности изображению, — сказала Анна Терешкова.
Мы уже публиковали подробную программу мероприятий ко Дню города — к празднику приурочили и День защиты детей, и единый выпускной, и VK Fest.