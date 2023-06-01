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Как Новосибирск украсят ко Дню города? Разглядываем яркие цветные плакаты

Украшать город начнут уже сегодня

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В оформлении используют яркие цвета и объемные фигуры

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Вчера, 31 мая, в мэрии Новосибирска прошло совещание о мероприятиях ко Дню города в Новосибирске. На нем вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова презентовала концепцию оформления города к празднику — публикуем макеты.

— В стилистике 130-летия Новосибирска используется яркая цветовая палитра. В каждом цвете — многогранность Новосибирска. Используются изображения герба, контуры известных архитектурных зданий, символов. Дополняют стиль объемные фигуры сердца, ели — они придают современности и динамичности изображению, — сказала Анна Терешкова.

Кроме того, в изображении задействуют контуры известных зданий города

Кроме того, в изображении задействуют контуры известных зданий города

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Каждая объемная фигура в оформлении что-то символизирует. Например, сердце — любовь к городу, ель — его природу

Каждая объемная фигура в оформлении что-то символизирует. Например, сердце — любовь к городу, ель — его природу

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Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 24 и 25 июня

Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 24 и 25 июня

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Но оформление провисит в городе дольше

Но оформление провисит в городе дольше

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На празднике в этом году <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/05/24/72332735/" class="_" target="_blank">не будут</a> запускать салют

На празднике в этом году не будут запускать салют

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Мы уже публиковали подробную программу мероприятий ко Дню города — к празднику приурочили и День защиты детей, и единый выпускной, и VK Fest.

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Мэрия Новосибирска130-летие НовосибирскаОформление
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