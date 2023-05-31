Кто разрушил парковку ради елей и что будет с новым павильоном на Красном проспекте — ответ мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска назвали законным павильон, построенный возле здания на Красном проспекте, 218/2. В прошлом году здесь спилили деревья под парковку, но этой весной асфальт разрушили и вновь высадили деревья.
— В результате осмотра участка установлено, что на указанном земельном участке возведен нестационарный объект. Указанный нестационарный объект находится в границах арендуемого земельного участка. Нарушений земельного законодательства не выявлено, — ответили на запрос редакции НГС в мэрии Новосибирска.
У здания с участком три арендатора.
Первый — ООО «Байт-Ариэль», компания, принадлежащая депутату Законодательного собрания Александру Шпикельману. Он является председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. По данным сервиса «Контур.Фокус», в учредителях — Александр Шпикельман с долей в 86,6% и Михаил Лифшиц. Доверительным управляющим от директора-депутата назначен Шпикельман Алексей Александрович. Только «Байт-Ариэль» получила чистую прибыль за 2021 год в 7,1 миллиона рублей. Еще два собственника — Березовский
Озеленение этой весной провел Березовский
Вырубка деревьев ради парковки часто становится причиной конфликта в Новосибирске. Например, в ноябре 2022 года жители улицы 1905 года вызвали полицию из-за спиленных деревьев.