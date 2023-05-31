Кто разрушил парковку ради елей и что будет с новым павильоном на Красном проспекте — ответ мэрии Новосибирска

У здания с участком три арендатора.

Первый — ООО «Байт-Ариэль», компания, принадлежащая депутату Законодательного собрания Александру Шпикельману. Он является председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. По данным сервиса «Контур.Фокус», в учредителях — Александр Шпикельман с долей в 86,6% и Михаил Лифшиц. Доверительным управляющим от директора-депутата назначен Шпикельман Алексей Александрович. Только «Байт-Ариэль» получила чистую прибыль за 2021 год в 7,1 миллиона рублей. Еще два собственника — Березовский А. А. и Марков А. В . В мэрии не уточнили их ИНН.

