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Начался очередной этап испытаний на теплосетях — на каких улицах отключили горячую воду

Испытания пройдут в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

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Сегодня, 30 мая, воду отключили в Ленинском и Кировском районах

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Сегодня, 30 мая, отключили горячую воду из-за испытания теплосетей в районе снабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, также информация появилась в телеграм-канале СГК.

Как отметили в пресс-службе СГК, в зоне ТЭЦ-3 отключения продлятся с 30 мая по 11 июня. Без воды остались 1163 объекта в Ленинском районе:

  • улицы Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Киевская, Новосибирская, Станционная, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, жилмассив «Троллейный», микрорайон Чистая Слобода; жилые комплексы «Любимый», «Радуга», «Аквамарин»; жилмассивы «Западный» и «Юго-Западный»; поселок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» — в районе улиц Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

Также горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-4 с 30 мая по 4 июня, не позднее 7 июня планируют устранить все дефекты. Горячей воды нет в 260 объектах в Калининском районе:

  • в микрорайоне Снегири: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная;
  • в микрорайоне Родники: Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

С 31 мая по 12 июня запланированы испытания в зоне ТЭЦ-5, горячую воду отключат в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах:

  • в Заельцовском районе: Линейная, от улицы Нарымская — Плановая в сторону реки Обь, улиц Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Дуси Ковальчук, Галущака;
  • в Железнодорожном районе: улицы Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского);
  • в Центральном районе: улицы Николая Островского, Писарева, Кольцова, Д. Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали). Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), Максима Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской;
  • в Дзержинском районе: улицы Николая Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Недавно отключали горячую воду из-за испытания теплосетей в районе снабжения ТЭЦ-3. Отключения продлятся до 31 мая, в некоторых домах уже появилась горячая вода.

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