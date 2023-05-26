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Более 250 мешков мусора собрали на берегу Оби

Волонтеры очистили 4 километра береговой линии

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В уборке приняли участие около 250 человек

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В Новосибирске волонтеры и студенты собрали 263 мешка бытового мусора с берега Оби в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— В мероприятии приняли участие порядка 250 человек. В ходе акции очистили более 4 километров береговой линии, собрали 263 мешка бытового мусора, а также ветки деревьев, металлические конструкции, шины, строительные материалы. Мусор при этом сортировали, — пояснили в муниципалитете.

Ранее в Новосибирске с незаконной свалки на Ключ-Камышенском плато вывезли почти 11 тысяч тонн мусора.

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СвалкаМусорОбьНовосибирск
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