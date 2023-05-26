Более 250 мешков мусора собрали на берегу Оби

В Новосибирске волонтеры и студенты собрали 263 мешка бытового мусора с берега Оби в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— В мероприятии приняли участие порядка 250 человек. В ходе акции очистили более 4 километров береговой линии, собрали 263 мешка бытового мусора, а также ветки деревьев, металлические конструкции, шины, строительные материалы. Мусор при этом сортировали, — пояснили в муниципалитете.
Ранее в Новосибирске с незаконной свалки на Ключ-Камышенском плато вывезли почти 11 тысяч тонн мусора.