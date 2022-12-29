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Почти 11 тысяч тонн мусора вывезли с незаконной свалки на Ключ-Камышенском плато

Вывоз отходов производили в круглосуточном режиме

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На ликвидацию свалки выделили около 8 миллионов рублей

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В Октябрьском районе Новосибирска на Ключ-Камышенском плато с несанкционированной свалки убрали почти 11 тысяч тонн отходов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В ноябре было проведено комиссионное обследование земельного участка на улице Пролетарской. Факт несанкционированного складирования мусора на участке, не предназначенном для этого, был подтвержден, уточнены объемы подлежащего вывозу мусора. Было принято решение о выделении целевого лимита почти 8 миллионов рублей на данные виды работ, — пояснили в мэрии.

С 19 по 25 декабря в круглосуточном режиме со свалки вывезли почти 10 850 тонн мусора. Сейчас территорию взяли под охрану, чтобы не допустить несанкционированного вывоза отходов на участок.

Ранее стало известно, что в Новосибирске и области ликвидируют две несанкционированные свалки. Одну свалку уберут в Пашино, другую — в Барабинске.

НовосибирскСвалка
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