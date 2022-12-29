Почти 11 тысяч тонн мусора вывезли с незаконной свалки на Ключ-Камышенском плато

В Октябрьском районе Новосибирска на Ключ-Камышенском плато с несанкционированной свалки убрали почти 11 тысяч тонн отходов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
В ноябре было проведено комиссионное обследование земельного участка на улице Пролетарской. Факт несанкционированного складирования мусора на участке, не предназначенном для этого, был подтвержден, уточнены объемы подлежащего вывозу мусора. Было принято решение о выделении целевого лимита почти 8 миллионов рублей на данные виды работ, — пояснили в мэрии.
С 19 по
Ранее стало известно, что в Новосибирске и области ликвидируют две несанкционированные свалки. Одну свалку уберут в Пашино, другую — в Барабинске.