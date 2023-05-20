Несколько десятков новосибирцев встали в планку на Михайловской набережной — зачем они это сделали?

Самая эпатажная женщина Сибири поставила в планку несколько десятков человек на Михайловской набережной. Толпа новосибирцев собралась на площадке у сцены по случаю 10-го юбилейного забега — зеленый марафон организовал благотворительный фонд от Сбербанка «Вклад в будущее».
Ольгу Платонову, блогера, известную как Сибирская Круэлла, пригласили принять участие в программе и постоять в планке на сцене вместе с участниками мероприятия. Планка — отличительная черта блогера, Ольга держит ее в самых неожиданных местах: в самолете, на встречах со звездами, на сцене Оперного театра во время прошлогодней Народной премии НГС — таким образом она старается популяризировать спорт. На набережной Ольга встала в планку вместе с дочкой Евой и пригласила присоединиться зрителей, но не все приняли приглашение с энтузиазмом.
— Я ожидала более живой реакции, многие боялись испачкать руки. Люди у нас все-таки зажатые на поступки и эмоции, — говорит блогер.
Ольга рассказала, что мечтает собрать как можно больше людей, которые одновременно встанут в планку, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В планке участники спортивного флешмоба простояли несколько секунд, а после начался благотворительный забег. В программе — дистанции на 500 м для детей, 4,2 км и 10 км для взрослых. Предусмотрен в этом году также инклюзивный старт для людей с инвалидностью.
На прошлой неделе на ступенях НОВАТа разом станцевали 174 студента — корреспондент НГС снял флешмоб на видео.