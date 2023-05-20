Несколько десятков новосибирцев встали в планку на Михайловской набережной — зачем они это сделали?

Ольгу Платонову, блогера, известную как Сибирская Круэлла, пригласили принять участие в программе и постоять в планке на сцене вместе с участниками мероприятия. Планка — отличительная черта блогера, Ольга держит ее в самых неожиданных местах: в самолете, на встречах со звездами, на сцене Оперного театра во время прошлогодней Народной премии НГС — таким образом она старается популяризировать спорт. На набережной Ольга встала в планку вместе с дочкой Евой и пригласила присоединиться зрителей, но не все приняли приглашение с энтузиазмом.