На ступеньках НОВАТа в Новосибирске разом станцевали 174 студента — что за флешмоб и зачем?

10 мая перед входом в НОВАТ на площади Ленина в Новосибирске студенты десяти вузов закружили в вальсе. Мероприятие приурочено к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы убеждены, что нужно помнить не только славные победы советского народа на поле боя, но и то, что вдохновило его на совершение подвига.
— Мелодия вальса в годы войны напоминала о радостях мирной жизни. Она мотивировала к победе и людей на фронте, и тыловиков, — сказала в приветственном слове проректор НГТУ Людмила Мозжейкина.
Станцевали на ступенях НОВАТа 174 студента из 10 высших учебных заведений Новосибирска. Через год география участников должна расшириться, а сама акция перейдет в разряд традиционных.
— В следующем году мы приглашаем к участию также студентов колледжей и техникумов. Мы считаем важным помнить не только тяжелые военные события, но и то, что во все времена помогало поднять боевой дух, например майский вальс, — сообщили НГС в пресс-службе НГТУ.
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