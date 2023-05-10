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На ступеньках НОВАТа в Новосибирске разом станцевали 174 студента — что за флешмоб и зачем?

На месте флешмоба побывал корреспондент НГС, он снял фото и видео происходящего

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Дресс-код для танцоров не был строгим, но многие решили отдать дань минувшей эпохе

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10 мая перед входом в НОВАТ на площади Ленина в Новосибирске студенты десяти вузов закружили в вальсе. Мероприятие приурочено к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы убеждены, что нужно помнить не только славные победы советского народа на поле боя, но и то, что вдохновило его на совершение подвига.

— Мелодия вальса в годы войны напоминала о радостях мирной жизни. Она мотивировала к победе и людей на фронте, и тыловиков, — сказала в приветственном слове проректор НГТУ Людмила Мозжейкина.

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Майский вальс в объективе фотокорреспондента НГС

Видео: Александр Ощепков

Станцевали на ступенях НОВАТа 174 студента из 10 высших учебных заведений Новосибирска. Через год география участников должна расшириться, а сама акция перейдет в разряд традиционных.

В следующем году к танцу присоединятся студенты колледжей и техникумов

В следующем году к танцу присоединятся студенты колледжей и техникумов

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— В следующем году мы приглашаем к участию также студентов колледжей и техникумов. Мы считаем важным помнить не только тяжелые военные события, но и то, что во все времена помогало поднять боевой дух, например майский вальс, — сообщили НГС в пресс-службе НГТУ.

Коллективное фото после вальсирования

Коллективное фото после вальсирования

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Ранее мы показали, как проходил парад Победы в Новосибирске, — смотрите 15 самых ярких фото с площади Ленина.

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