На ступеньках НОВАТа в Новосибирске разом станцевали 174 студента — что за флешмоб и зачем?

10 мая перед входом в НОВАТ на площади Ленина в Новосибирске студенты десяти вузов закружили в вальсе. Мероприятие приурочено к 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы убеждены, что нужно помнить не только славные победы советского народа на поле боя, но и то, что вдохновило его на совершение подвига.

