Новосибирцев призовут на военные сборы — военкомат НСО объяснил, кто и как получит повестки

Военный комиссариат Новосибирской области сообщил, что новосибирцы будут призваны на военные сборы, как и граждане других регионов по указу Владимира Путина.
Документ «О призыве граждан Российской Федерации, прибывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году» был подписан и вступил в силу 10 мая. В региональном комиссариате ответили на вопросы о том, как будут рассылать повестки и кого призовут.
Почему проводят военные сборы
— В соответствии с вышеозначенным Указом, граждане, которые проживают в Новосибирской области, пребывающие в запасе, будут призваны для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — ответили на запрос редакции НГС в военном комиссариате Новосибирской области.
По ФЗ
Повестки запасникам должны прийти после того, как мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов.
Как будут рассылать повестки
— Призыв и оповещение привлекаемых на военные сборы в Новосибирской области будет осуществляться в соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г.
Как мы объясняли ранее, правила призыва на военные сборы в этом году не отличаются от предыдущих. Несмотря на то, что месяц назад Госдума разрешила рассылать повестки в электронном виде, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока врученной будет считаться только бумажная повестка.
Что будет, если не прийти в военкомат
— В случае неявки гражданина по повестке в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность, — подчеркнули в военном комиссариате Новосибирской области.
За неявку могут оштрафовать от 500 до 3000 рублей. Уважительные причины для неявки по повестке — смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Но чтобы не получить штраф придется предоставить документы.
Сколько человек призовут и на какой срок
— Сроки проведения военных сборов, количество граждан, подлежащих призыву на военные сборы, и место их проведения являются информацией ограниченного доступа, которая не подлежит разглашению через средства массовой информации. Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев также уточнил, что это плановое ежегодное мероприятие, не связанное с проведением специальной военной операции, — говорится в ответе военкома НСО редакции НГС.
При этом по закону продолжительность военного сбора не может превышать два месяца.
Кто точно не может участвовать в военных сборах, и на другие вопросы мы показали ответы вчера в трех картинках.