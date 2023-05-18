Новосибирцев призовут на военные сборы — военкомат НСО объяснил, кто и как получит повестки

По ФЗ № 53-ФЗ «О Воинской обязанности и военной службе» периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением тех, кто пребывает в резерве, не может быть чаще одного раза в три года.

Повестки запасникам должны прийти после того, как мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов.



Как будут рассылать повестки