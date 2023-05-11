В России снова объявили военные сборы. Кого призовут, на сколько и что будет тем, кто не явится

1
Кого призовут на военные сборы?
На военные сборы могут призвать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 27 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас.
— На военные сборы отправляют тех, кто находится в запасе, — объяснил порталу E1.RU Евгений Крылов. — Состав запаса определен законом. В нем числятся те, кто прошел службу в армии, ограниченно годные к службе в армии, те, кто не прошел службу, не имея законных оснований. Технически повестка на военные сборы может прийти любому.
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2
Кого не могут призвать на сборы?
Закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов. Не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных женщин. Также по закону освобождены от военных сборов:
- граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;
- сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;
- служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;
- плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;
- работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;
- педагоги;
- студенты очных и очно-заочных отделений;
- студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;
- многодетные отцы;
- опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);
- занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);
- мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);
- депутаты;
- кандидаты на выборах;
- уехавшие за границу;
- члены Совфеда;
- главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;
- руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;
- граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);
- граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.
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3
Где и когда будут проходить сборы?
Согласно указу президента, граждан будут призывать для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Других подробностей в открытой части указа нет. По закону продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяются Министерством обороны или иными госорганами, в которых предусмотрена военная служба. Там же есть ограничение: продолжительность военного сбора не может превышать два месяца.
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4
Как должны вручить повестку?
Месяц назад Госдума приняла поправки в закон, которые в дополнение к традиционным способам вручения повестки — под подпись, лично в руки — вводят оповещения заказными письмами и дублирование повесток в электронном виде. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, несмотря на это, повестки будут приходить преимущественно по старинке.
— В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме, — цитирует Картаполова ТАСС. — Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства.
Он также подчеркнул, что врученной будет считаться только бумажная повестка.
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5
А если я не приду?
Если вы получили повестку, но в указанный в ней день и час не явились, то за это предусмотрена административная ответственность.
— За это могут оштрафовать от 500 до 3000 рублей, — рассказал MSK1.RU председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров. — Речь идет только о тех ситуациях, когда человек получил повестку установленным законом способом.
Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Однако и то, и другое придется подтвердить документально.
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6
А если меня с работы не отпускают?
Не имеют права. Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы, об этом говорит Трудовой кодекс. В ТК РФ также прописана обязанность работодателя сохранить за сотрудником место и выплатить ему средний заработок за этот период. Понесенные расходы работодателю должно компенсировать государство.
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