В России снова объявили военные сборы. Кого призовут, на сколько и что будет тем, кто не явится

На военные сборы могут призвать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 27 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас.



— На военные сборы отправляют тех, кто находится в запасе, — объяснил порталу E1.RU Евгений Крылов. — Состав запаса определен законом. В нем числятся те, кто прошел службу в армии, ограниченно годные к службе в армии, те, кто не прошел службу, не имея законных оснований. Технически повестка на военные сборы может прийти любому.