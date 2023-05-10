Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — говорится в документе.
Указ поручает правительству и органам исполнительной власти обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Документ вступает в силу со дня опубликования.
Военные сборы находящихся в запасе ВС РФ — ежегодное плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резерва. Повестки запасникам должны прийти после того, как мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов. При этом повестки резервистам могут приходить раз в три года, а максимальная продолжительность сборов для них — два месяца. За всё время запасник может провести на службе не более 12 месяцев.
В среднем призыв запасников происходит раз в год. Предыдущий указ о военных сборах президент РФ Владимир Путин подписал в феврале 2022 года.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, изменяющий правила воинского учета в России. По нему в России вводится единый реестр военнообязанных, а повестки теперь могут прийти в электронном виде на «Госуслуги». Мы подробно рассказывали, что нас ждет в связи с принятием нового закона и как теперь будут доставлять повестки.