Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Военные сборы находящихся в запасе ВС РФ — ежегодное плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резерва. Повестки запасникам должны прийти после того, как мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов. При этом повестки резервистам могут приходить раз в три года, а максимальная продолжительность сборов для них — два месяца. За всё время запасник может провести на службе не более 12 месяцев.