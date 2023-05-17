В России объявили военные сборы. Кого на них призвать не могут — объяснение в трех картинках

Правила призыва на военные сборы в этом году не отличаются от предыдущих. Несмотря на то, что месяц назад Госдума разрешила рассылать повестки в электронном виде, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока врученной будет считаться только бумажная повестка.



Призвать, как и раньше, могут всех, кто находится в запасе — это военнообязанные граждане, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 27 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас. В запасе военнообязанные находятся до определенного возраста, который установлен законом и зависит от присвоенного звания.