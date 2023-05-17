В России объявили военные сборы. Кого на них призвать не могут — объяснение в трех картинках

На днях Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов. Это ежегодное мероприятие, но поскольку это первый указ о сборах с начала спецоперации на территории Украины (прошлогодний был подписан 18 февраля — за неделю до объявления СВО), вопросов по сборам в этом году больше, чем обычно. Один из них — кто все-таки поедет на военные сборы, а кого не призовут. Мы изучили документы, чтобы разобраться, а теперь рассказываем и показываем на картинках.
Правила призыва на военные сборы в этом году не отличаются от предыдущих. Несмотря на то, что месяц назад Госдума разрешила рассылать повестки в электронном виде, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока врученной будет считаться только бумажная повестка.
Призвать, как и раньше, могут всех, кто находится в запасе — это военнообязанные граждане, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 27 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас. В запасе военнообязанные находятся до определенного возраста, который установлен законом и зависит от присвоенного звания.
Теоретически повестка может прийти любому военнообязанному, который зачислен в запас и не достиг предельного возраста призыва. Однако закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов. Например, не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья. Но общий список больше: в сборах не участвуют силовики, работники некоторых отраслей и конкретных организаций, студенты, осужденные, подследственные, уехавшие за границу, члены Совфеда, главы регионов, депутаты, кандидаты на выборах и те, кто прошел альтернативную службу. Весь список можно найти на инфографиках ниже.
Не идти на сборы можно не только из-за рода деятельности, но и по семейным обстоятельствам. Так, от военных сборов освобождаются многодетные отцы, опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер, ухаживающие за родственником, мужья женщин на большом сроке беременности (при условии, что в семье уже есть один ребенок). Женщин, в том числе военнообязанных, на военные сборы не призывают.
Тем временем вопросы об отсрочках и освобождении от военной службы продолжают обсуждаться на федеральном уровне. 16 мая в Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить возможность получения отсрочки для мужчин, которые воспитывают детей-инвалидов. Сейчас отсрочка полагается отцам детей-инвалидов до трех лет, законопроект предлагает давать отсрочку, пока ребенку-инвалиду не исполнится 18 лет. В случае если у мужчины есть ребенок, являющийся инвалидом с детства I группы, отсрочка не зависит от возраста ребенка и сохраняется даже после его совершеннолетия.
Поскольку армия России продолжает начатую в феврале 2022 году специальную военную операцию на территории Украины, многие задаются вопросом: не направят ли призванных на военные сборы в зону СВО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что получившие повестку для явки на военные сборы резервисты не попадут в зону проведения специальной военной операции. Ранее юристы объясняли, что если в повестке указано, что запасника призывают именно на военные сборы, то направлять в зону СВО не могут.